Gli elettori che il Pd non sa più mobilitare

Sondaggi - Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% deGli elettori : Le forze di governo raggiungono il 60% dei consensi, crescendo entrambe di oltre mezzo punto da settembre a ottobre. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle torna sopra il 28. Mentre prosegue l’erosione delle altre forze politiche, sia nel centrosinistra, dove il Pd cala al 17%, che nel centrodestra con Forza Italia ora sotto il 9. È questa la fotografia dell’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Matteo Salvini commenta l'attacco di Cristina Parodi : "Dirò ai miei parlamentari di passarci sopra. Gli elettori giudicheranno" : Non si è fatta attendere la reazione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini alle critiche della giornalista Cristina Parodi pronunciate a I Lunatici su Rai RadioDue ("A cosa è dovuta l'ascesa di Matteo Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza").Ecco cosa ha dichiarato il leader della Lega intervistato oggi ...

Reddito di cittadinanza a un milione di immigrati regolari. Quello che la Lega non ‘confessa’ aGli elettori : Il Reddito di cittadinanza potrebbe essere un graditissimo ‘regalo’ per gli immigrati regolari in Italia. Se fosse infatti confermata la bozza che circola in queste ore, tra i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza per gli stranieri regolari in Italia, oltre a quelli economici, ci sarebbe solo l’essere residenti nel nostro paese da almeno dieci anni. Abbiamo chiesto il parere tecnico dell’esperto di immigrazione Gianluca ...

Def - governo tira dritto. Di Maio : “Cambiare manovra significherebbe tradire Gli elettori” : Il premier Giuseppe Conte lo ribadisce prima di iniziare il vertice sulla manovrai: "I numeri della manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si rafforza con il piano di investimenti per il Paese di cui domani discuteremo insieme alle principali aziende di Stato nel corso della cabina di regia qui a Palazzo Chigi".Continua a leggere

Sondaggi elettorali - dopo il Def cresce il gradimento deGli elettori verso Lega e M5S : Secondo le rilevazione di Demopolis, all’indomani dell’annuncio delle principali misure previste dalla manovra economica, la Lega si conferma primo partito con il 32,5%, mentre il M5S si attesta al 31%. Complessivamente i due partiti di governo passano insieme dal 50% del 4 marzo al 63,5% odierno.Continua a leggere

Romania - il referendum anti-gay non ha il quorum : la Costituzione resta com’è. Ha votato il 20 - 4 per cento deGli elettori : Il referendum è fallito, la Costituzione romena resta com’è. Nonostante l’appoggio di quasi tutte le forze politiche, la consultazione che voleva cambiare la carta fondamentale del Paese – specificando che il matrimonio è l’unione tra uomo e donna, e non “tra due sposi” come recita il testo – non ha raggiunto il quorum del 30 per cento degli aventi diritto al voto. Secondo l’ufficio elettorale ...

Fallito il referendum contro le nozze gay in Romania - alle urne solo il 20 - 41% deGli elettori : In Romania è Fallito per la scarsa affluenza alle urne il referendum sulla famiglia tradizionale e contro le nozze gay, voluto da gruppi ultraconservatori omofobi e fortemente sostenuto dalla Chiesa ortodossa locale. alle urne si è recato, secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, il 20,41% degli aventi diritto. Un dato, questo, lontano dal 30% minimo richiesto per dare validità al referendum, nonostante il ...

SiAmo Vercelli : "Da soli e con una squadra di assessori da presentare aGli elettori" : Nel frattempo si sono messi al lavoro, creando sei gruppi in vista della stesura di un programma: lavoro e sviluppo, welfare, giovani, cultura, ambiente e sport. 'Ogni gruppo - spiegano - incontra ...

Salvini : “Ue continua a minacciarci - fra sei mesi verranno licenziati daGli elettori” : continua lo scontro tra il governo e la Commissione europea. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, attacca: "L’Europa dei banchieri, quella fondata sull’immigrazione di massa e sulla precarietà, continua a minacciare e insultare gli Italiani e il loro governo? Tranquilli, fra sei mesi verranno licenziati da 500 milioni di elettori".continua a leggere

"Dobbiamo cambiare e costruire una alternativa a un governo che ha tradito Gli elettori con la manovra" : Gli ultimi sondaggi danno il Partito democratico al 17% "I dati confermano che dobbiamo cambiare, che c'è una base elettorale e tanti elettori da recuperare. elettori che si aspettano da noi un cambiamento. Dobbiamo cambiare pagina e costruire una alternativa a un governo che ha vinto sulle promesse e tradito gli elettori con la manovra". Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti (Pd), a L'Intervista di Maria Latella su ...

La chiave della rinascita dell’opposizione passa daGli elettori della Lega : La chiave è la Lega, non il Movimento 5 stelle. I fotogrammi della manifestazione organizzata ieri a Roma dal Partito democratico per protestare contro la marcia terribilmente efficace del governo sfascista ci costringono a ragionare attorno a una serie di domande che una forza di opposizione non pu

SONDAGGI POLITICI/ Gradimento del Governo più alto tra Gli elettori M5s : Un SONDAGGIo di Emg Acqua ha cercato di capire quale sia il Gradimento per l'operato del Governo. Più risposte positive dagli elettori M5s che non da quelli della Lega(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:34:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Lega e M5s alleati al voto per il 26% deGli elettori del Carroccio : La Lega cresce nei SONDAGGI POLITICI, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Usa - Michelle Obama torna alla politica e sprona Gli elettori 'Al voto per cambiare' : LAS VEGAS - Il sorriso e l'energia che l'America non ha dimenticato. Il messaggio duro che ha tenuto nel cassetto per mesi, come il marito, per rispetto del ruolo istituzionale di 'ex' e del lavoro ...