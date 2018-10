huffingtonpost

: Gli ambientalisti avanzano in Ue: 'L'onda dei Verdi ha toccato la Baviera, il Belgio e il Lussemburgo' - HuffPostItalia : Gli ambientalisti avanzano in Ue: 'L'onda dei Verdi ha toccato la Baviera, il Belgio e il Lussemburgo' - Linkiesta : Dalle elezioni in #Baviera tutti si aspettavano il trionfo di #AFD. Ma la sorpresa è arrivata dai #Verdi. Che sia l… - mirellaliuzzi : Secondo Confindustria Basilicata, Di Maio è stato troppo severo con le multinazionali del petrolio. Per gli ambient… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Un'verde attraversa l'Europa. Le elezioni in, Lussemburgo edisegnano una nuova mappa politica nella geografia del continente, confermando la crisi che investe i partiti tradizionali e ponendo un freno all'ascesa dei sovranisti e dei nazionalismi di estrema destra. È questa in sintesi la fotografia del voto del 14 ottobre, che ha premiato gli ecologisti filo-europei e la loro battaglia per i temi ambientali togliendo tuttavia ancora più ossigeno ai socialisti, in caduta libera un po' ovunque.Oltre ad esultare in, ihanno trionfato a Bruxelles alle amministrative facendo breccia nei 19 comuni della capitale belga, mentre ad Anversa, feudo storico degli indipendentisti fiamminghi, sono riusciti addirittura a raddoppiare il risultato. Alle elezioni in Lussemburgo poi, già presenti nella coalizione di governo, hanno guadagnato tre nuovi ...