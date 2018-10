Giro d' Italia Handbike 2018 | trionfa Christian Giagnoni

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia vale il primo posto nel Girone. Azzurre già in semifinale - turnover in vista? : L’Italia è già certa della qualificazione alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile grazie alla vittoria ottenuta oggi contro il Giappone ma prima di affrontare Cina od Olanda nel turno a eliminazione diretta ce la dovremo vedere contro la Serbia nell’incontro che chiude la Final Six della rassegna iridata: domani (martedì 16 ottobre, ore 09.10) le Azzurre scenderanno in campo a Nagoya per affrontare le Campionesse ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2019. Giro d’Italia - Vuelta e Lombardia nel mirino : Archiviato un 2018 all’insegna della sfortuna, Vincenzo Nibali può finalmente guardare alla nuova stagione con rinnovata fiducia ed entusiasmo. L’esaltante prova al Giro di Lombardia, concluso al 2° posto alle spalle di Thibaut Pinot, ha dimostrato come il 33enne siciliano abbia ritrovato la condizione migliore e sia pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio alle vertebre rimediato al Tour de France per ...

Nations League 2019 - l’Italia vince il Girone e si qualifica alla Final Four se… Decisivo battere il Portogallo : L’Italia ha evitato lo spettro della retrocessione nella Serie B della Nations League di calcio, neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali. Gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la Polonia a domicilio e hanno così spedito i biancorossi in cadetteria, destino che sarebbe toccato alla nostra compagine nel caso in cui avessimo perso ieri sera. Il gol di Biraghi in pieno ...

Povertà record in Italia : numeri da capoGiro al Sud e la disparità tra regioni : Il reddito di cittadinanza e tutte le incertezze che si sta portando dietro hanno aperto uno scenario preoccupante sulla Povertà in Italia . I dati dell'Istat sono impietosi: 5 milioni di poveri nel ...

Golf – Olympic Youth Games - Italia al secondo posto quando manca un Giro alla fine della gara a squadre : Nel turno giocato con formula foursome, gli azzurri sono stati sorpassati dalla Thailandia con un totale di 128 L’Italia (Andrea Romano, Alessia Nobilio) è al secondo posto con 129 (57 72, -11) colpi a un giro dal termine della gara di Golf a squadre agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili, che si sta svolgendo sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Nel turno giocato con formula ...

Giro di Lombardia 2018 : Vincenzo Nibali esalta l’Italia - rimandati i giovani azzurri : Torna in Francia, a distanza di 21 anni dall’ultima affermazione di Laurent Jalabert, il Giro di Lombardia. Nell’edizione del 2018, la numero 112, ad imporsi è un maestoso Thibaut Pinot: il transalpino della FDJ non ha lasciato spazio agli avversari, dominando in lungo e in largo e andandosi a prendere il successo più importante della carriera. Si è potuta esaltare però anche l’Italia, cosa che raramente accade in una Classica ...

Golf – Youth Olympics Games : Italia leader dopo un Giro nella gara a squadre : Grande partenza di Andrea Romano, autore di una “buca in uno”, e di Alessia Nobilio, che conducono il torneo con tre colpi di vantaggio sulla Thailandia e cinque su Stati Uniti e Svizzera L’Italia (Andrea Romano, Alessia Nobilio) è al comando con 57 (-13) colpi dopo il primo giro, giocato con formula fourballs, del torneo a squadre di Golf agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili, che si sta svolgendo sul percorso ...

La seconda vita di Benedetto Perrina : a 74 anni correrà la tappa finale del Giro d'Italia di Handbike : Il Giro d'Italia di Handbike si chiude domani tra le vie del quartiere Crocetta e ai nastri di partenza della finalissima ci sarà anche Benedetto Perrina , classe 1944, irpino di nascita ma ormai ...

Vincenzo Nibali - Giro di Lombardia : “Ho corso col cuore. Mercato? Sono arrivate offerte - vedremo. E sul Giro d’Italia 2019…” : Vincenzo Nibali è stato semplicemente meraviglioso al Giro di Lombardia 2018, lo Squalo si è inventato una delle sue proverbiali azioni e ha corso da autentico campione qual è: l’attacco sul Muro di Sormano insieme a Thibaut Pinot e la lunga fuga successiva insieme al francese, a Bernal e a Roglic hanno scaldato tutto il pubblico presente, il fenomeno siciliano ha sognato anche a vittoria ma sul Civiglio si è dovuto arrendere al ...

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l'Italia : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti. ...

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. La corsa sta per entrare nel vivo, lo spettacolo è assicurato come da tradizione in questo imperdibile appuntamento di inizio autunno che regala le ultime emozioni dell’anno a tutti gli appassionati pronti a scaldarsi con la Classica delle Foglie Morte. Percorso davvero molto duro per una delle ...

Giro di Lombardia 2018 : tutte le vittorie dell’Italia. Di Vincenzo Nibali l’ultimo assolo : Domani prenderà il via l’attesissimo Giro di Lombardia 2018. L’Italia si affido al solito Vincenzo Nibali, vincitore dello scorso anno, e al talento di Gianni Moscon. Ripercorriamo a ritroso le vittorie degli azzurri nella “Classica delle foglie morte”, a partire proprio dall’ultimo sigillo dello squalo. In tutto 69 successi italiani su 111 edizioni, di cui ben 5 di Fausto Coppi. Questa la tabella con tutti i ...

Giro di vite nel comparto italiano dell'azzardo : le conseguenze del veto sulla pubblicità al gioco : Un duro colpo all'economia di vari sport, calcio, basket e pallavolo ne sono un esempio. Decreto dignità: l'obiettivo L'obiettivo del Decreto è quello di ridurre il numero dei giocatori d'azzardo in ...