Giornata Mondiale dell’Alimentazione | 6 italiani su 10 non sanno che l’acqua è un alimento

Domani Giornata Mondiale sensibilizzazione sull'arresto cardiaco : Roma, 15 ott., askanews, - IL 16 ottobre è da quest'anno il 'World Restart A Heart Day' cioè il giorno mondiale di sensibilizzazione sul tema dell'arresto cardiaco che vedrà iniziative in tutto il ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : “Un mondo a Fame Zero entro il 2030 è possibile” : Al via il 15 ottobre alla FAO la Settimana Mondiale dell’Alimentazione, il cui scopo è realizzare l’obiettivo “Fame Zero” entro il 2030: l’evento clou della settimana è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, celebrata in tutto il mondo il 16 ottobre. Il tema dell’edizione 2018 è “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un mondo a Fame Zero entro il 2030 è possibile“. La FAO celebra ogni ...

Il 15 ottobre è "Babyloss" - Giornata Mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. A Cosenza ci si incontra alla Casa delle Culture : In tutto il mondo ottobre è il mese del ricordo e della consapevolezza sulla morte in gravidanza e dopo il parto. In questo periodo le associazioni di volontari che sostengono i genitori promuovono ...

6 fake news sull'osteoporosi - 20 ottobre Giornata mondiale : Milano, 11 ott., AdnKronos Salute, - Non solo vaccini, dieta e cancro. Nel mirino delle bufale e delle false notizie che circolano su web e social network c'è anche l'osteoporosi. In Italia colpisce ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : in 51 Paesi malnutrizione “grave e allarmante” : L’Indice Globale della Fame (GHI) 2018 mostra che in 51 Paesi del mondo i livelli di fame e malnutrizione Mondiale sono molto preoccupanti. A livello globale la fame resta ancora un grave problema. Secondo il GHI 2018, dei 79 Paesi che presentano un livello di fame moderato, grave, allarmante ed estremamente allarmante, solo 29 raggiungeranno l’Obiettivo Fame Zero fissato dalle Nazioni Unite entro il 2030. Globalmente circa 124 milioni di ...

Disturbi e malattie della vista in età infantile : focus sulle patologie in occasione della Giornata Mondiale : La funzione visiva costituisce il più complesso dei sistemi sensoriali e percettivi: la sua peculiarità sta nella capacità di trasformare gli stimoli visivi di natura fisica, che giungono alla retina, ...

Giornata Mondiale dell’alimentazione : il rapporto tra gli italiani e l’acqua del rubinetto : Come ogni anno, il 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, si parla di azioni concrete per raggiungere l’obiettivo Fame Zero entro il 2030. Come sostiene la FAO, infatti, “le nostre azioni sono il nostro futuro” e bere acqua km zero ci aiuta a valorizzare le risorse idriche locali, compiendo un’azione quotidiana amica dell’ambiente. Aqua Italia ha svolto, quest’anno, la ricerca Open Mind Research sulla propensione ...

Giornata Mondiale della Vista : a rischio bambini e giovanissimi per troppe ore su tablet. Oggi visite gratuite in tutta Italia : Secondo infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità , Oms, sono 253 milioni i disabili visivi nel mondo, di cui 217 milioni gli ipovedenti e 36 milioni i ciechi. E, entro il 2050, metà della ...

#LoveIsLove : un hashtag per celebrare la Giornata Mondiale del Coming Out : La ricorrenza, già festeggiata in molti Paesi nel mondo, diventa protagonista anche sui social network, diventati in molti casi il primo posto dove confrontarsi e sostenersi a vicenda.

Pescara - il Comune celebra la Giornata Mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze : Terre des Hommes ha voluto chiamare #OrangeRevolution la sua "Rivoluzione Arancione" per un concreto cambiamento della condizione delle Bambine e Ragazze del mondo. Perché l'arancione? Oltre ad ...

Giornata Mondiale contro pena di morte : le esecuzioni nel mondo : Roma, 10 ott., askanews, - Oltre la metà dei Paesi nel mondo ha abolito la pena di morte di diritto o de facto, ultimo dei quali il Burkina Faso; questi gli ultimi dati diffusi da Amnesty International. - 106 paesi hanno abolito la pena di morte per ogni ...

Giornata Mondiale contro pena di morte : le esecuzioni nel mondo : ... è davvero il momento che il resto del mondo segua la loro direzione e consegni questa abominevole punizione ai libri di storia", ha proseguito Shetty.Mentre nel 2016 registravamo esecuzioni in ...

Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani : ecco le abitudini bizzarre in Italia e nel mondo : Ancora oggi lavare le mani, nel modo giusto, rimane uno degli interventi sanitari più efficaci e meno costosi per prevenire malattie infettive, anche nei Paesi più sviluppati. Non solo una questione di buona educazione dunque: lavarsi le mani con il sapone diventa un rito salvifico, capace di migliorare anche l’umore… e il business! In occasione della Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani Essity, azienda leader Mondiale nei settori ...

7 buoni motivi per ricordare la Giornata Mondiale della Salute Mentale : Così vicina, ma in realtà tanto lontana: la Salute Mentale è una tematica che non sempre si ha il “coraggio” di affrontare. Eppure non è un argomento poi così distante dalla nostra realtà quotidiana, spesso infatti a soffrirne sono persone care o molto vicine a noi. I problemi legati alla Salute Mentale sono una verità palpabile, anche se il più delle volte vengono sottovalutati o messi da parte. Si tratta di una tematica che racchiude al suo ...