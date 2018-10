Giordano e Nilufar news | oggi è un giorno speciale per la coppia

U&D anticipazioni - Giordano e Nilufar a confronto con Ferrari : Gianni contro l'ex tronista : Si è registrata ieri una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. La registrazione che ha avuto luogo, come sempre, presso lo studio Mediaset di Cinecitta' e ha visto protagonista la coppia composta da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Come ben sappiamo, i due hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO]e hanno fatto abbastanza discutere il pubblico sul web, soprattutto per la vicinanza dell'ex tronista al ...

Anticipazioni Uomini e donne : Nilufar e Giordano si scontrano con Nicolò : Le Anticipazioni di Uomini e donne confermano la presenza di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nella registrazione del 12 ottobre dedicata al Trono Over. Dopo che per giorni la loro intervista era slittata, lasciando persino temere che tra la coppia ci fosse aria di crisi, Maria De Filippi ha accolto nel suo studio l'ex tronista e il corteggiatore da lei scelto. Come era accaduto qualche giorno prima per gli altri protagonisti di Temptation ...

Speciale Temptation Island : lacrime al confronto tra Nilufar e Giordano : Lo Speciale di Temptation Island Vip andato in onda nei giorni scorsi a Uomini e Donne ha visto però due grandi assenti. Anzi, quattro: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Fabio e Marcella Esposito (la coppia durata solo una settimana al villaggio). C’erano tutti i protagonisti, lasciati e non. E c’era pure Simona Ventura, che ha assistito al confronto a un mese dalla fine delle riprese tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il ...

Nilufar e Giordano - primo video del bacio su Instagram : l’amore ha trionfato : bacio di Nilufar e Giordano su Instagram dopo Temptation Island Vip I fan sono letteralmente impazziti per la foto del primo bacio di Nilufar e Giordano pubblicato su Instagram dopo Temptation Island Vip. Lo attendevano da tempo e finalmente è arrivato. Volevano la conferma che l’amore era realmente trionfato. In effetti, dopo il falò, non […] L'articolo Nilufar e Giordano, primo video del bacio su Instagram: l’amore ha ...

Temptation Island Vip/ Nicolò Ferrari contro Giordano Mazzocchi : “Vieta a Nilufar di parlare con me!” : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono in assoluto la coppia che più ha appassionato il pubblico di Temptation Island Vip, Nicolò Ferrari però, si è arrabbiato.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Giordano e Nilufar a Uomini e Donne - chiarimento di fuoco con Nicolò : anticipazioni : Nilufar e Giordano a Uomini e Donne, confronto acceso con Nicolò Ferrari La nuova puntata di Uomini e Donne registrata oggi 12 ottobre ha avuto come protagonisti Nilufar e Giordano: è stata una registrazione lunga con anticipazioni ricche di colpi di scena. Il Vicolo delle News esordisce parlando proprio della coppia: in studio si è […] L'articolo Giordano e Nilufar a Uomini e Donne, chiarimento di fuoco con Nicolò: anticipazioni proviene ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ “Dopo Temptation Island Vip siamo più uniti”. Ma Nicolò Ferrari... : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: “Dopo Temptation Island Vip siamo più uniti”. Ma Nicolò Ferrari attacca la coppia uscita da Uomini e Donne. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Nicolò Ferrari attacca Giordano e su Nilufar svela : “Era lei che…” : Nilufar Addati: la verità di Nicolò Ferrari a Temptation Island Vip Se il rapporto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sembrerebbe andare a gonfie vele dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, chi è rimasto di nuovo scottato è stato Nicolò Federico Ferrari, il quale si è visto nuovamente sfuggire l’ex tronista di Uomini e Donne. Nicolò è comunque tornato a parlare della coppia, affermando ciò che secondo lui è veramente ...

Temptation Island Vip - Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati parlano dei loro progetti : Ha passato indenne la prova dei tentatori la coppia formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati a Temptation Island, il docu-reality in salsa celebrity condotto da Simona Ventura e che ha fatto esultare i vertici di Canale 5 per i buoni ascolti registrati dal programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.Intervistati da Uomini e Donne Magazine, houseorgan ufficiale del dating show del pomeriggio della rete ammiraglia del ...

Nilufar e Giordano insieme - Nicolò attacca la coppia : “È lei che mi cerca” : Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip: Nicolò Federico Ferrari attacca la coppia di Uomini e Donne Temptation Island Vip ha unito ancora di più Giordano e Nilufar di Uomini e Donne. Dopo il falò di confronto, la napoletana e il maestro di sci si sono chiusi per ben cinque giorni in […] L'articolo Nilufar e Giordano insieme, Nicolò attacca la coppia: “È lei che mi cerca” proviene da Gossip e Tv.

Nilufar e Giordano dopo Temptation Island Vip : “Abbiamo pianto” : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati si raccontano dopo Temptation Island Vip Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno svelato le loro prime sensazioni dopo Temptation Island Vip alle pagine di Uomini e Donne Magazine, in cui hanno parlato delle loro giornate dopo la fine delle registrazioni del programma. L’ex tronista ha dichiarato che erano stati per cinque giorni chiusi in albergo a metabolizzare tutto quello che era successo durante ...

UeD : Nilufar e Giordano assenti nella puntata speciale - ma lui è dietro le quinte : Durante l'avventura a Temptation Island Vip, programma condotto da Simona Ventura e conclusosi nella giornata di ieri sera, la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha deciso di mettere alla prova la propria relazione che dura oramai da mesi. Durante il reality, il tentatore Nicolò Federico Ferrari e Nilufar si sono avvicinati molto [VIDEO], al punto da confidarsi sulla propria vita privata e sentimentale. Il comportamento ...

