Ginnastica | Olimpiadi Giovanili 2018 | Giorgia Villa chiude col botto | Campionessa al

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa quarta alla trave - ultimo assalto al corpo libero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Italia a caccia di medaglie con il golf - i tuffi e la Ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa per chiudere da dominatrice - tra trave e corpo libero per altre medaglie : Giorgia Villa vuole concludere in bellezza la propria carriera tra le under 16 e oggi va a caccia di nuove medaglie alle Olimpiadi Giovanili che si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina). La Ginnastica artistica chiude il proprio programma a cinque cerchi con le ultime Finali di Specialità, l’azzurrina vuole rimpinguare ulteriormente il proprio bottino dopo aver trionfato nel concorso generale e al volteggio prima di strappare anche ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lay Giannini chiude ottavo la finale agli anelli : Assegnati due titoli nella giornata odierna per quanto riguarda la Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: si sono disputate infatti le finali di specialità degli anelli e del volteggio maschili. Nella prima delle due era impegnato il nostro Lay Giannini, che però ha chiuso ottavo ed ultimo tra gli atleti che hanno disputato l’atto conclusivo. Nella finale agli anelli si è imposto il nipponico Takeru Kitazono con lo ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa sfiora il tris dorato! Klimenko vince per un decimo sugli staggi - la Fata è seconda : La tripletta sfuma per appena un decimo, impedita dalla rediviva Kseniia Klimenko che dopo una settimana in apnea si risveglia e conquista il titolo alle parallele asimmetriche alle Olimpiadi Giovanili 2018. Giorgia Villa andava a caccia della terza medaglia d’oro dopo aver dominato nel concorso generale e al volteggio, saliva per ultima sugli staggi e portava in gara un meraviglioso esercizio con il vertiginoso D Score di 6.0 ma una ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa sa solo vincere - trionfo al volteggio! Doppio avvitamento di lusso : Non la ferma più nessuno, Giorgia Villa è letteralmente scatenata e continua a vincere alle Olimpiadi Giovanili 2018. Dopo l’epocale trionfo di ieri nel concorso generale, la bergamasca ha incominciato alla grande la prima giornata di Finali di Specialità e ha letteralmente dominato l’atto conclusivo al volteggio conquistando una già annunciata medaglia d’oro. La 15enne ha dettato legge come da pronostico: superlativo Doppio ...

LIVE Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per sbancare a Buenos Aires. Staggi e volteggio per vincere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità di Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Oggi le ragazze si cimenteranno con il volteggio e con le parallele asimmetriche, la grande favorita della vigilia è la nostra Giorgia Villa che va a caccia di una nuova impresa da leggenda: dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale, la ...

Ginnastica artistica : Giorgia Villa medaglia d'oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires : A 16 anni un'italiana guarda tutti dall'alto in basso nella Ginnastica artistica. A Buenos Aires Giorgia Villa sbaraglia la concorrenza e conquista la medaglia d'oro nel concorso generale individuale. ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa vuole il tris d’oro - Finali di Specialità da dominare tra volteggio e parallele : Dopo la meravigliosa vittoria di questa notte nel concorso generale individuale, Giorgia Villa vuole continuare a incantare alle Olimpiadi Giovanili 2018 e andrà a caccia di nuovi trionfi nelle Finali di Specialità. Questa sera (dalle ore 22.00) andranno in scena i primi due atti conclusivi riservati ai singoli attrezzi, si parte con volteggio e parallele asimmetriche cioè quelli più congeniali alla Campionessa d’Europa juniores che ha ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : la notte di Giorgia Villa - l’azzurra a caccia dell’oro all-around! Serve l’impresa da sogno : Questa può essere la grande notte di Giorgia Villa che alle ore 22.00 disputerà la Finale all-around alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) l’azzurrina è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro, la Campionessa Italiana Assoluta ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e salire sul gradino più alto del podio nel concorso generale ma la gara si preannuncia estremamente combattuta e molto ...