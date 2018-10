Ginnastica artistica | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Lay Giannini chiude ottavo

Ginnastica artistica - Calendario Mondiali 2018 : date - programma - orari e tv giorno per giorno : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : inizia la finale di Ginnastica artistica con l’Italia. Palmisano di bronzo - 4° Stano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...