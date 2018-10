Giappone | in agosto capacità utilizzo impianti sale del 2 | 2%

Giappone - produzione industriale agosto rivista al ribasso : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un aumento nel mese di agosto dello 0,2% dal ...

Giappone : indice terziario salito dell'1 - 3% annuo in agosto : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in Giappone l'indice di attività del settore terziario è salito dello 0,5% su base sequenziale in agosto, in accelerazione rispetto allo 0,1% di luglio, 0,6% invece il ...

Giappone - forte crescita dei consumi familiari in agosto : forte crescita per spese delle famiglie Giapponesi, al ritmo più forte dal 2015. Nel mese di agosto, i consumi familiari sono aumentati del 4,3% in termini nominali e del 2,8% in termini reali, ...

Giappone : indice anticipatore salito a 104 - 4 punti in agosto : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece migliorato a 117,5 punti dai 116,1 punti di luglio, 116,9 punti in giugno,, contro i 117,4 punti attesi dagli ...

Giappone : vendite retail cresciute del 2 - 7% annuo in agosto : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in agosto le vendite retail sono cresciute in Giappone del 2,7% annuo, in miglioramento rispetto all'1,5% di luglio, 1,8% in giugno, e sopra al 2,0% del consensus. Su ...

Giappone - ad agosto scende il tasso di disoccupazione : Lieve calo per la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 2,4%, rispetto al ...

Giappone : produzione industriale salita dello 0 - 6% in agosto : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in agosto la produzione industriale è salita in Giappone dello 0,6% annuo, in deciso rallentamento rispetto al 2,2% della lettura finale di luglio, 0,9% il declino ...

Giappone - sale l'inflazione ad agosto : In salita l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di agosto, l'indice dei prezzi al consumo, CPI, ha registrato una variazione positiva dello 0,5% su base mensile ...

Giappone - prezzi alla produzione in contrazione ad agosto : Teleborsa, - In contrazione i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione non hanno registrato variazioni nel mese di agosto rispetto al +0,4% di luglio , ...

Giappone - prezzi alla produzione in contrazione ad agosto : In contrazione i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione non hanno registrato variazioni nel mese di agosto rispetto al +0,4% di luglio , rivisto da +0,5%...

Giappone - l'inflazione impenna ad agosto nell'area di Tokyo : Teleborsa, - Accelera l'inflazione in Giappone ad agosto . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, dell'area di Tokyo ha registrato un incremento dello 0,5% su ...

Giappone - l'inflazione impenna ad agosto nell'area di Tokyo : Accelera l'inflazione in Giappone ad agosto . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo, CPI, dell'area di Tokyo ha registrato un incremento dello 0,5% su base mensile ,...

Giappone - la produzione industriale cala ad agosto deludendo le attese : Secondo un'indagine inclusa nel rapporto del ministero dell'Economia, i produttori prevedono che la produzione aumenterà del 5,6% in agosto, prima di espandersi ulteriormente dello 0,5% a settembre. ...

NOTTE DI SAN LORENZO 2018/ Video - oggi 10 agosto - le stelle cadenti : in Giappone diventano a richiesta! : NOTTE di San LORENZO 2018, 10 agosto: lo spettacolo delle stelle cadenti è una ricorrenza amata dagli italiani, ecco dove osservarle e come fotografarle(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:26:00 GMT)