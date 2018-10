Già disponibili anticipazioni per Samsung Galaxy S9 sull’aggiornamento di ottobre

World Energy Week : mobilità sostenibile - gas naturale e biogas offrono soluzioni sostenibili Già disponibili : La sfida globale della mobilità sostenibile non passa soltanto dai veicoli elettrici più adatti agli spostamenti urbani ma anche rinnovando il parco veicoli tradizionale (benzina e diesel) con emissioni sempre più basse e utilizzando per i mezzi pesanti sul lungo raggio il gas naturale liquido. E’ il messaggio lanciato dal Consiglio Mondiale dell’Energia (World Energy Council) durante la World Energy Week in corso di svolgimento a Milano fino a ...

BMW Serie 3 - Le M Performance Parts sono Già disponibili : La Serie 3 è una delle novità chiave che la BMW presenta al Salone di Parigi. La nuova generazione della berlina è da sempre apprezzata anche dai clienti più sportivi e per questo motivo sono stati presentati anche gli accessori della linea M Performance Parts. La quattro porte può essere dotata di accessori relativi all'aerodinamica, all'assetto, alle finiture interne e alla telemetria per l'uso in pista, mentre non sono previsti per il momento ...

Le patch di sicurezza di ottobre per dispositivi Google sono Già disponibili : sono già disponibili le patch di sicurezza di ottobre per i Google Pixel di prima e seconda generazione, sotto forma di Factory Image e OTA, insieme agli altri dispositivi supportati. L'articolo Le patch di sicurezza di ottobre per dispositivi Google sono già disponibili proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : festeggiamo l'Oktoberfest con le nuove skin disponibili : Mentre a Monaco di Baviera la birra scorre a fiumi, l'Oktoberfest sbarca anche su Fortnite, per cui non vi sono proprio scuse per non festeggiare anche in gioco.Come riporta anche VG247 in occasione della ricorrenza nello store di gioco sono comparse delle nuove e interessanti skin di gioco, le quali possiamo vedere meglio qui di seguito:I costumi del set Oktoberfest costa 4.200 V-Buck per essere collezionato. Vediamo di seguito gli oggetti ...

Che belli i 28 sfondi dei Google Pixel 3 - tutti Già disponibili al download : tutti gli sfondi dei Google Pixel 3 sono disponibili al download per qualsiasi smartphone Android. Scaricateli e provateli, sono tutti belli! L'articolo Che belli i 28 sfondi dei Google Pixel 3, tutti già disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Tecnologia : nuovi iPhone disponibili da oggi anche in Italia - file negli Apple store : Da oggi è possibile acquistare anche in Italia i nuovi iPhone Xs e Xs Max e Apple Watch Series 4: per la prima volta le code in attesa dell’apertura dei negozi si sono viste anche nel centro di Milano, dove da luglio è aperto il nuovo store di Piazza Liberty, a due passi dal Duomo. I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 ...

AMA S.p.A. - Segreterie Provinciali/RSA aziendali : Non siamo più disponibili a Galleggiare : L'Aquila - Con senso di responsabilita`, volendo riservare fiducia alle pubbliche affermazioni riportate in sede di prima Commissione Consiliare dall’Assessore ai Trasporti del Comune dell’Aquila, non avendo alcuna intenzione di far vivere disagi ai cittadini, le scriventi Segreterie Provinciali unitamente alle RSA aziendali avevano revocato lo sciopero programmato lo scorso 18 giugno 2018. Delibera di estensione dell’affidamento al 2027 ...

Già disponibili i dettagli per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di settembre da oggi : A partire da oggi 5 settembre è possibile prendere in esame i primi dettagli riguardanti l'aggiornamento che diversi Samsung Galaxy potranno ottenere durante il mese appena iniziato. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, il produttore coreano ha svelato in anticipo rispetto ai competitor le proprie mosse sotto questo punto di vista, dicendoci in sostanza quale sarà la ragion d'essere dei prossimi upgrade non solo per la linea "S", ...