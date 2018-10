GF Vip | Silvia Provvedi rassicura la mamma | “E’ il mio grande inizio”

Gf Vip - la verità sul ritardo di Silvia Provvedi : La mamma Monica, ospite in studio, mette a tacere le voci su una presunta gravidanza circolate nelle ultime ore

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi incinta? La verità di mamma Monica : Il gossip impazza da quando l’ex di Fabrizio Corona ha confessato di essere in ansia per un ritardo, tanto che L'articolo Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi incinta? La verità di mamma Monica proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Fabio Basile sussurra : “Mandate in nomination…” (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Silvia Provvedi è incinta? : Silvia Provvedi Gravidanza inattesa in arrivo al Grande Fratello Vip 2018? Il dubbio è stato lanciato da Federica Panicucci, nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, a proposito di Silvia Provvedi. “Ci sarebbe una notizia bomba, tua figlia che vive nella casa del Grande Fratello, ieri sera sembra abbia raccontato di un dettaglio che riguarda un presunto ritardo del ciclo”. Monica Alberti, la mamma di Silvia e Giulia Provvedi, era ...

Le Donatella/ Silvia Provvedi è incinta? Dopo Corona c’è stato Federico Chimirri ma… (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:24:00 GMT)

Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi ha un ritardo : i consigli delle amiche-inquiline : Durante la scorsa diretta del Gf Vip, Silvia Provvedi si è finalmente lasciata andare dicendo a Fabrizio Corona tutto quello che pensava. “Non sono lacrime d’amore, ma di delusione”, aveva detto la ragazza ricordando la fine della storia con Fabrizio Corona nel corso della diretta di lunedì sera su Canale 5. “Ho rinunciato a tutto e tutti perché credo nell’amore e nei valori. Ma lui valori non ne ha. Ci ho creduto veramente ...

Silvia Provvedi preoccupata al GF Vip : è incinta? : Silvia Provvedi incinta al Grande Fratello Vip? Il dubbio Silvia Provvedi è incinta? È questa la voce che si sta rincorrendo nelle ultime ore anche sul web. Federica Panicucci a Mattino Cinque ha rivelato che la cantante del duo Le Donatella ha fatto un’importante rivelazione. Dopo essersi tolta il microfono nella vasca da bagno, Silvia avrebbe confessato a Benedetta Mazza di avere un ritardo. La donna, stupita, le ha suggerito di ...

Gf Vip - Silvia Provvedi è incinta? La cantante ha un ritardo : Durante la scorsa diretta del Gf Vip , Silvia Provvedi si è finalmente lasciata andare dicendo a Fabrizio Corona tutto quello che pensava. Non in faccia, chiaramente, ma davanti a milioni di ...

GF Vip - scoppia la bomba : Silvia Provvedi è incinta? : La ragazza confessa alle coinquiline di avere un ritardo nel ciclo mestruale. E la mamma, ospitata a 'Mattino 5', commenta...

Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF Vip - parla la mamma : Silvia Provvedi incinta? Al Grande Fratello Vip rivela di avere un ritardo e Scoppia il gossip Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip è incinta? Mattino 5 rivela questo gossip che sta nascendo all’interno della Casa. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci annuncia che qualche ora fa la gemella de Le Donatella si sarebbe tolta il microfono, […] L'articolo Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF Vip, parla la mamma ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi incinta? La mamma a Mattino 5 : "Mi piacerebbe diventare nonna" (video) : Monica, mamma di Silvia e Giulia Provvedi del Grande Fratello Vip 3, anche oggi, lunedì 15 ottobre 2018, è intervenuta a Mattino 5, per rispondere nuovamente all'ex genero Fabrizio Corona che, durante un allenamento in palestra, ha postato questa didascalia su Instagram: "Che ridere. Hanno aperto le gabbie" Io non penso di aver sollevato alcun polverone. Ho detto solo la verità. La storia tra Fabrizio e Silvia è stata una Grande storia. Negarla ...

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi / Saranno divise dagli editori? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle Saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:48:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Feeling con Silvia Provvedi : Giulia Salemi gelosa? (Grande Fratello Vip) : Che FRANCESCO MONTE non abbia le idee chiare è abbastanza comprensibile. Dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez proprio nella Casa del Grande Fratello VIP 2018...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip - regista da bollino rosso : la doccia di Silvia Provvedi che fa impazzire tutti : È tempo di doccia per Silvia Provvedi e i registi del Grande Fratello Vip non potevano perdersi questa ghiotta prelibatezza di prima mattina. Con le telecamere puntate, la mora del duo Le Donatella ha ...