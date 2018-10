GF VIP | scoppia la bomba | Silvia Provvedi è incinta?

Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF VIP - parla la mamma : Silvia Provvedi incinta? Al Grande Fratello Vip rivela di avere un ritardo e Scoppia il gossip Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip è incinta? Mattino 5 rivela questo gossip che sta nascendo all’interno della Casa. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci annuncia che qualche ora fa la gemella de Le Donatella si sarebbe tolta il microfono, […] L'articolo Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF Vip, parla la mamma ...

FRANCESCO MONTE/ Video - dopo la lite scoppia la pace con Giulia Salemi : "ho un fuoco..." (Grande Fratello VIP) : FRANCESCO MONTE chiude con Giulia Salemi? dopo il chiarimento, scoppia un'altra pesante discussione tra i due. L'ex tronista sbotta: "con te non parlo più" (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Grande Fratello VIP – Giulia Salemi e Francesco Monte uno contro l’altro : scoppia la lite per il bacio e per Cecilia [VIDEO] : Dopo il bacio, scoppia la lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte: i due si piacciono ancora o è già finita? L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ promette di non parlare più alla giovane persiana Al Grande Fratello Vip 3 la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è già giunta al termine? Dopo il bacio scattato la scorsa notte i due hanno litigato ben due volte. La prima litigata è scoppiata proprio a causa della ...

“Me ne vado!”. GF VIP : non una ma ‘la’ concorrente scoppia in lacrime ed è decisa : Ad un certo punto del Grande Fratello capita sempre: il periodo di incertezza e malessere. Inizia sempre qualcuno con qualche urlo, poi le lacrime e infine la confessione. Insomma, nella casa più spiata d’Italia si respira un’aria pesante: iniziano a sentirsi le prime insofferenze per la convivenza forzata tra estranei, la differenza dei punti di vista e le difficoltà di gestione dei compiti a casa. La scorsa settimana due Vip sono stati ...

Gf VIP Eleonora Giorgi scoppia in lacrime : Una notte difficile al “Gf Vip” per Eleonora Giorgi che è scoppiata a piangere a causa di un malessere che sta vivendo nella casa, dove la convivenza forzata, la differenza di vedute con gli altri e la lontananza dai propri affetti iniziano a pesare. Eleonora Giorgi ha avuto un crollo psico-fisico dettato dalla fame e nel cuore della notte ha tuonato: “Non posso andare a letto così sto male”. E’ stata necessaria una riunione di ...

Scoppiano le coppie di Temptation Island VIP 2018 : Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne : Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hanno lasciato tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv. Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 a cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo. Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita ...

Sossio Aruta diventa Sonzo/Video - gaffe di Valeria Marini a Temptation Island VIP : la Ventura scoppia a ridere : Valeria Marini commette una gaffe durante il falò di confronto e chiama Sossio Aruta "Sonzo". Simona Ventura non trattiene le risate a Temptation Island Vip(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 - diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato - Maurizio Battista resta nella casa. Francesco Monte scoppia in ... : di Ida Di Grazia Ci siamo: si parte con la diretta live della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che stiamo seguendo minuto dopo minuto su Leggo.it . . Valerio Merola è l'eliminato dal ...

Elia Fongaro sarà eliminato?/ È scoppiata la scintilla con Lory Del Santo? (Grande Fratello VIP) : Elia Fongaro sarà eliminato? L'ex velino di Striscia la notizia è in nomination. È uno dei pochi non emersi ancora all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:04:00 GMT)

Grande Fratello VIP - scoppia lite furiosa nella Casa : «Sei un pezzo di m***». Ecco cosa sta succedendo : Grande Fratello Vip e la prima lite furiosa nella Casa. A poco più di una settimana dall'inizio del reality escono allo scoperto i primi dissapori. E uno dei concorrenti non le avrebbe...

Grande Fratello VIP - scoppia lite furiosa nella Casa : «Sei un pezzo di m***». Ecco cosa sta succedendo : Grande Fratello Vip e la prima lite furiosa nella Casa. A poco più di una settimana dall'inizio del reality escono allo scoperto i primi dissapori. E uno dei concorrenti non le avrebbe mandate a dire. ...

Temptation Island VIP - anche Matteo Salvini si rilassa con le coppie (scoppiate) : “Finalmente tele-relax” : “E dopo una giornata di impegni, di incontri e di scontri, di soddisfazioni e di rabbia, di sorrisi e di problemi… momento di tele-relax con #TemptationIslandVip”. anche il vicepremier e ministro degli interni Matteo Salvini, martedì sera, era davanti allo schermo per assistere alle vicende delle coppie (scoppiate) del programma di Canale 5. Che, anche al terzo appuntamento, continua a convincere il pubblico con il 20,9 % di share ...

Grande Fratello VIP 2018 - Lory del Santo entra nella casa ma scoppia la polemica : di Ida Di Grazia Questa sera su Canale 5, il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo entra nella casa ma prima spiegherà a Ilary Blasi, ad Alfonso Signorini e al pubblico ...

Grande Fratello VIP - Giulia Salemi scoppia a piangere. Ecco perché : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con Francesco Monte sul bigliettino che l'ex naufrago le avrebbe inviato incitandola a essere più sicura , l'influencer avrebbe ...