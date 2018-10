Gf Vip | la Salemi e Monte rispondono a Cecilia Rodriguez | Sono sconvolta

ilgiornale

: Gf Vip, Giulia Salemi risponde in diretta a Cecilia Rodriguez: che stoccata - Today_it : Gf Vip, Giulia Salemi risponde in diretta a Cecilia Rodriguez: che stoccata - NapoliSport1926 : Si è visto tutto :O Rischio chiusura? -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Nel corso della settimanae Ignazio Moserstati ospite di Casa Signorini ed entrambi hanno sparato a zero su Giulia.Ovviamente nel mirino è finita la relazione tra Francescoe Giulia, "relazione" o rapporto - come meglio si vuole definire - nata all'interno della casa del Gf Vip. E diciamo chee Ignazio sanno bene cosa significhi questo. "Allora lo possiamo dire - dicedurante il programma - dopo che Giuliaha puntato Jeremias, Francesco e si è messo in mezzo anche Andrea Iannone. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo... Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c"ha provato con lei e lei l"ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a ...