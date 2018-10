Gf Vip | Ilary Blasi zittisce Corona | Fabrizio non parla? Ce ne faremo una

Silvia Provvedi e Corona - scintille al Gf Vip : Ilary irritata - interviene Parpiglia : Gf Vip, Silvia Provvedi e Corona protagonisti: scintille in studio Super puntata questa sera al Gf Vip con protagonisti ancora loro: Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Al momento lui non ha risposto ma potrebbe farlo tra pochissimo oppure non parlare fino a mercoledì quando uscirà una sua intervista su Chi. Cerchiamo di fare il punto […] L'articolo Silvia Provvedi e Corona, scintille al Gf Vip: Ilary irritata, interviene Parpiglia proviene ...

Ilary Blasi - look al Grande Fratello Vip 2018/ Foto - "Signorini vuoi che porti una parrucca anche per te?" : Ilary Blasi conduce la quarta puntata del Grande Fratello Vip in un lungo abito color verde petrolio e un carrè liscio. La conduttrice porta in studio un equilibrio tra i look precedenti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:56:00 GMT)

ILARY BLASI - LOOK AL GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Indosserà una parrucca bionda anche stasera? : ILARY BLASI conduce la quarta puntata del GRANDE FRATELLO Vip 2018: dopo la confessione a Verissimo, Indosserà un'altra parrucca bionda? La sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 – Quarta puntata del 15 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Quarta puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Quarta puntata del 15 ottobre 2018 ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi verso il 'suicidio'. Mediaset non smentisce : 'Perché rischiano il disastro' : Nessuna smentita da Mediaset : il Grande Fratello Vip va verso la doppia programmazione. Due puntate a settimana, lunedì e giovedì, a partire dal 22 e 25 ottobre. Ma proprio quest'ultima data sta ...

GfVip 3 : Ilary Blasi non ha tagliato i capelli ma ha una Parrucca - La Conferma - : Per questo la scelta di giocare con i capelli, con il look, sono tutte cose che fanno parte di questo mondo. Criticare fa parte dello spettacolo. Ben vengano anche le critiche, chi sta sul divano ...

Ilary Blasi e la parrucca al Grande Fratello Vip : la verità a Verissimo : Abito nero dalla scollatura vertiginosa che aveva fatto impazzire telespettatori e web, ma soprattutto nuova pettinatura: un bob quasi platinato che invece non era piaciuto a tutti, anzi. L’esordio al Grande Fratello Vip non è stato dei migliori per Ilary Blasi, che a poche ore dalla diretta della prima puntata era diventata trend topic su Twitter proprio a causa della pettinatura sfoggiata in televisione. Sui social c’era stato anche chi ...

Ilary Blasi : Grande Fratello Vip raddoppia ma chiude in anticipo : Ilary Blasi raddoppia l’appuntamento con il Grande Fratello Vip Grande attesa per la quarta puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. La prossima settimana il reality più spiato degli italiani andrà in onda per ben due volte in prima serata: la quarta puntata, infatti, è fissata per lunedì 15 ottobre, mentre la quinta non andrà in onda a distanza di sette giorni ma ...

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona risponde alla battuta di Ilary Blasi : Lunedì 8 ottobre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip ed i telespettatori hanno assistito al pianto disperato di Silvia Provvedi: come è stato ribadito dalle stessa cantante modenese, in gara con la gemella Giulia, le lacrime versate nei confronti del suo ex fidanzato non erano d’amore, bensì di delusione. La gemella mora del duo Le Donatella non ha usato mezzi termini per descrivere le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio ...

Attacco a Ilary Blasi e al Grande Fratello Vip : ecco che è successo : “Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”. Così ha detto Ilary Blasi a Silvia Provvedi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Lei, la Provvedi, non è riuscita a trattenere le lacrime quando la conduttrice l’ha chiamata in disparte per parlare del suo ex, Fabrizio Corona. Le ha mostrato le ...

Grande Fratello Vip stracciato da 'I Bastardi'? 'Perché sono euforico' - Ilary Blasi affondata : Che I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Raiuno, lunedì, prime time - col tutto il suo carico di varia e avariata umanità, abbia stracciato, nella gara d'ascolti, Il Grande Fratello Vip , 25,1% di share con ...

Ilary Blasi fuorionda imbarazzante al Gf Vip : Durante la diretta del “Gf vip” Ilary Blasi ha fatto un fuorionda imbarazzante, verso la fine della puntata sarebbe accaduto qualcosa di insapettato e il pubblico sarebbe rimasto di stucco. Poi il fuorionda: «Sono una rinc***». Quasi all’una e trenta di notte, Ilary invece di comunicare il nome dei vip in nomination, annuncia la chiusura del televoto, come fosse a inizio trasmissione. Dopo un attimo di perplessità del pubblico, dei vip e ...

Grande Fratello Vip - bocciato il nuovo look di Ilary Blasi : Dopo due look aggressivi che hanno diviso l’opinione pubblica, per la terza puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha voluto optare per un look molto più sobrio. La conduttrice è apparsa davanti alle telecamere con un abito a tre pezzi grigio antracite, costituito da giacca avvitata, gilet con bottoni e pantaloni a vita alta super slim. Il look, che costa 1.995 euro, è stato arricchito da tacchi a spillo e un top color carne che non ...