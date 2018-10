Germania - la polizia interviene a Colonia. «Presi ostaggi nella stazione» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. #Köln...

Germania : polizia blinda Chemnitz - cancellato match Dresda-Amburgo : La Federcalcio tedesca ha cancellato la partita tra Dinamo Dresda e Amburgo, in programma domani per la Bundesliga 2. La decisione arriva su richiesta della polizia del Land della Sassonia che si prepara a concentrare tutte le proprie risorse a Chemnitz, a circa 65 km da Dresda, dove domani è in programma una nuova manifestazione dell’estrema destra dopo quella andata in scena domenica. La città vive giorni di altissima tensione dopo ...

