Germania | evacuata la stazione centrale di Colonia | “Preso un ostaggio” 

Germania - evacuata la stazione centrale di Colonia : “Presi degli ostaggi” : Grande dispiegamento di polizia nella stazione centrale di Colonia , che è stata evacuata . Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe stata fermata in una farmacia della Breslauer Platz. Ci sarebbero ostaggi. I testimoni hanno riferito che intorno alle 12,50 sono stati sparati colpi di arma da fuoco. ...

Germania : città evacuata per scoperta bomba guerra mondiale