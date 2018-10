Germania | donna ostaggio in farmacia stazione a Colonia

Un uomo armato ha preso in ostaggio una donna alla stazione di Colonia - in Germania : Un uomo armato ha preso in ostaggio una donna nella farmacia della principale stazione ferroviaria di Colonia, in Germania. L’area all’interno e attorno alla stazione è stata isolata dalla polizia, che secondo quanto ha riferito l’emittente tedesca NTV citando fonti The post Un uomo armato ha preso in ostaggio una donna alla stazione di Colonia, in Germania appeared first on Il Post.

Francesco Rutelli : "La chiave del successo in Germania? Ambiente e una leader donna" : L'ex sindaco di Roma: 'Il fronte pro Europa dovrà tenere conto di questo successo e difendere l'economia green' INTERVISTA «Centralità dei temi ambientali, leadership nuove, credibili e femminili». Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma ed ex vicepremier, da anni fuori dalla politica attiva, ...

Germania - donna italiana denuncia : “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò rimpatriata”. Non è un caso isolato : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un lavoro: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è una donna italiana che si è trasferita in Germania nel 2013 e, dopo aver smesso di ...