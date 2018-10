: Genova,giovedì rientro sfollati in case - NotizieIN : Genova,giovedì rientro sfollati in case - TelevideoRai101 : Genova,giovedì rientro sfollati in case - LaPresse_news : Genova, Toti e Bucci: Da giovedì rientro sfollati in case zona rossa -

C'è il via libera della Commissione tecnica aldeglinelledella zona rossa, sotto quello che resta del ponte Morandi. Il parere farevole dopo l'analisi dei dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di Levante. "Promessa mantenuta -annunciano il presidente della Regione Toti e il sindaco diBucci-. A partire dalle 8 di18 sarà possibile avvviare le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak".(Di lunedì 15 ottobre 2018)