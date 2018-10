Genova | c' è l' ok per il rientro degli sfollati del ponte Morandi

Sconcerto di Autostrade per la ricostruzione di quanto accaduto a Genova nei verbali della Commissione ministeriale : Una precocità di conclusioni che è stata censurata pubblicamente anche dalla Procura di Genova." Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Genova - deserta la prima asta per la vendita dello stadio Ferraris : Il primo tentativo di vendita dell'impianto si è concluso con un nulla di fatto. Ora si procederà a una nuova asta con prezzo ribassato del 10%. L'articolo Genova, deserta la prima asta per la vendita dello stadio Ferraris è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bucci : ancora non pronti per inizio lavori nuovo ponte Genova : Genova- “Il commissario puo’ chiedere ogni giorno il dissequestro dei monconi del Morandi ma ogni giorno puo’ anche ottenere una risposta negativa. In ogni caso noi oggi non saremmo in grado di far partire immediatamente i lavori perche’ non abbiamo ancora il progetto. Per cui, mentre la giustizia procede il suo corso, noi lavoriamo per definire chi fa il progetto, in che modo, chi paga, in maniera da essere pronti a ...

Edoardo Rixi - la procura di Genova chiede 3 anni e 4 mesi per il processo 'spese pazze' : Il procuratore di Genova Francesco Pinto ha chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione per il processo 'spese pazze' per il leghista Edoardo Rixi , oggi viceministro di Trasporti. L'accusa di peculato per ...

Decreto Genova - fanghi con idrocarburi in agricoltura. Un esperimento chimico sui cittadini : Il Governo ha inserito nel Decreto Genova un articolo che nulla ha a che fare con Genova. È l’articolo 41 del dl 28 settembre 2018 n. 109. Tale articolo autorizza a spandere fanghi con idrocarburi nei campi, suscitando le reazioni di chi teme che questa norma possa costituire un pericolo per la salute, essendo alcuni idrocarburi cancerogeni. Sulla questione dei fanghi con idrocarburi utilizzabili in agricoltura si sta ripetendo pari pari ...

In 102mila per vedere i Palazzi dei Rolli : «Evento che attira più turisti a Genova» : Le dimore storiche di Genova aperte al pubblico, prima edizione dopo il crollo del Ponte Morandi. In calo rispetto al record del 2017 (120mila), ma comunque sopra al 2016 (90mila)

Genova - Bucci e Toti : 'il nuovo ponte per Natale 2019' : "Se l'autorità giudiziaria dispone il dissequestro, possiamo partire con la demolizione per Natale. Non ho mai detto che è facile, ma è il nostro obiettivo. Fatti i conti, potremmo avere il nuovo ...

Nel decreto per Genova cento milioni in più ma i conti non tornano ancora : Richieste soddisfatte soltanto a metà. Restano da risolvere i dubbi su porto, autotrasporto e imprese

Periferie - il bando dei cantieri incompiuti a Genova : cantieri a metà, contratti con le imprese firmati che non si sa come onorare. È la difficile situazione in provincia dopo lo stop al bando Periferie. Rossetti (Pd): la Regione ricorra alla Corte costituzionale

Collisione navi Corsica - procura di Genova apre inchiesta per disastro ambientale : La procura di Genova indaga per disastro ambientale dopo la Collisione tra due navi al largo della Corsica e la conseguente perdita di olio combustibile, arrivata a lambire le coste dell’Imperiese e del Savonese. L’inchiesta, affidata al pubblico ministero Fabrizio Givri, cercherà di capire di chi è stata la responsabilità dello sversamento che è arrivato a interessare, come denunciato da Greenpeace, un’area di circa 100 ...

Genova - SFOLLATI IN CASA 18 O 19 OTTOBRE/ Crollo ponte - Bucci : "Possibili 2 o 3 rientri per recupero beni" : ponte GENOVA, Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Genova. Ponte Morandi : Giovedì gli sfollati nelle case per ritirare i loro beni : Potranno rientrare brevemente nelle loro abitazioni gli sfollati delle case sotto al Ponte Morandi di Genova crollato il 14 agosto.

Crollo Morandi - corteo sfollati a Genova : “Vogliamo il ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

“Riprendiamoci Genova” - 1500 persone in corteo in centro : «Vogliamo il ponte» | : Circa 1500 partecipanti. Presenti anche gli sfollati di Ponte Morandi, gli striscioni degli studenti e del comitato della Valpolcevera