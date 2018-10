Geberit Aquaclean – 40 anni di eleganza e funzionalità | design sofisticato ed elementi

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018): 40di esperienza dal primo “Geberella” Era il 1978 quando venne introdotto sul mercato “Geberella”, il primo sedile adattabile per qualsiasi ceramica e dotato di astina erogatrice d’acqua, realizzato dall’azienda svizzera. Con “Geberella” si proponeva per la prima volta un prodotto che incorporava la funzione del bidet al vaso ceramico attraverso un sedile funzionale e versatile, adattabile facilmente ad ogni prodotto e disponibile in una gamma di colori accesi ed eclettici. Dopodi commercializzazione sotto il marchio “Balena”, nel 2009 il lancio di “”afferma l’inizio della creazione di una gamma completa di vasi bidet introducendo nuovi standard per l’igiene personale che hanno portato ad un cambiamento del concetto di bagno, ma più in generale quello di lifestyle. Nella lineaconvivono in perfetta armonia la ...