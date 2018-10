Gaza | 32 feriti in manifestazioni confine

Striscia di Gaza - nuovi scontri al confine : 6 palestinesi uccisi/ Ultime notizie : 112 feriti - numerosi incendi : Striscia di Gaza, nuovi scontri al confine: 6 manifestanti palestinesi rimasti uccisi ed oltre 100 feriti. incendi ed esplosioni in questo nuovo venerdì di sangue.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:11:00 GMT)

Gaza - strage al confine con Israele : almeno 7 morti - oltre cento feriti : Anche oggi, come avviene ogni venerdì dallo scorso 30 marzo, i palestinesi hanno manifestato lungo la barriera di confine...

Scontri a Gaza - 2 morti e 124 feriti : 23.35 Due manifestanti palestinesi,di cui uno di 12 anni, sono morti durante gli Scontri con l'esercito israeliano nei pressi della barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico durante la Marcia del Ritorno,appoggiata da Hamas. Lo hanno annunciato fonti mediche della Striscia che parlano anche di 124 feriti raggiunti dal fuoco israeliano e dai gas lacrimogeni. Le due morti sono avvenute nella parte est di Gaza.

Gaza : fonti mediche - due morti e 376 feriti a confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza - scontri al confine : due morti e 124 feriti : scontri tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano, in occasione della Marcia del Ritorno, appoggiata da Hamas , sono in corso lungo tutta la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. ...

Gaza : fonti Striscia - 37 manifestanti palestinesi feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza : 6 palestinesi uccisi - 500 i feriti : ANSA, - TEL AVIV, 28 SET - Sono 6 i manifestanti palestinesi morti negli scontri con l'esercito israeliano alla barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico per la Marcia del Ritorno appoggiata da ...

Gaza : 5 manifestanti morti - quasi 400 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"A Gaza 5 manifestanti morti e quasi 400 feriti". La denuncia del ministero della Sanità della Striscia : Sono 5 i manifestanti palestinesi morti negli scontri con l'esercito israeliano alla barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico durante la Marcia del Ritorno appoggiata da Hamas. Lo ha annunciato il ministero della sanità della Striscia, riferito dai media palestinesi, che ha parlato anche di quasi 400 feriti.Tra i morti vi è il ragazzino di 12 anni ferito nel primo pomeriggio e le cui condizioni erano subito apparse gravi. ...

Gaza : 2 manifestanti morti in scontri - 80 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza : fonti palestinesi - 30 feriti in scontri a confine : ANSAmed, - TEL AVIV, 21 SET - Sono almeno 30 i manifestanti palestinesi feriti negli scontri in corso con l'esercito israeliano in vari punti della barriera di confine tra Gaza e lo stato ebraico in ...

Gaza : fonti mediche - 95 feriti e intossicati sul confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza : un palestinese ucciso - 94 feriti : ANSAmed, - TEL AVIV, 7 SET - Un manifestante palestinese è stato ucciso a Rafah, nel sud di Gaza, durante gli scontri con l'esercito israeliano in corso alla barriera difensiva tra Gaza e lo stato ...

Gaza : fonti mediche Striscia - feriti in scontri confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve