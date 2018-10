Galaxy X In arrivo lo smartphone pieghevole di Samsung

In arrivo il Samsung Galaxy Note 9 Cloud Silver e i Samsung Galaxy Buds : Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere presto lanciato in un'inedita versione Cloud Silver, apparsa nelle ultime ore in alcune foto dal vivo L'articolo In arrivo il Samsung Galaxy Note 9 Cloud Silver e i Samsung Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ ufficiali anche per l’Italia - in arrivo a breve : Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ sono ufficiali anche per l'Italia e saranno presto disponibili all'acquisto. Riepiloghiamo le caratteristiche tecniche e scopriamo i prezzi per il nostro Paese. L'articolo Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ ufficiali anche per l’Italia, in arrivo a breve proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Xcover 4 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo - in arrivo per Galaxy J7 (2016) : Samsung Galaxy Xcover 4 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo in Europa. Intanto il produttore starebbe lavorando per aggiornare a Oreo anche Galaxy J7 (2016). L'articolo Galaxy Xcover 4 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo, in arrivo per Galaxy J7 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 Plus al prezzo di 569 euro in arrivo in un famoso volantino nazionale : Il Samsung Galaxy S9 Plus è acquistabile al prezzo invitante di 569 euro presso il prossimo volantino nazionale di una famosa catena commerciale italiana: i dettagli.Se ad inizio settembre 2018 vi avevamo segnalato l’offerta a 499 euro per il modello S9 (che risulta essere ancora valida fino al 19 settembre 2018), oggi vi segnaliamo una promozione in arrivo per il Galaxy S9 Plus.Galaxy S9 Plus arriva l’offerta sul volantino ...

Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8 : Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo - insieme ad AR Emoji : Con l'aggiornamento che integra le ultime patch viene passata anche l'ultima delle funzioni che segnavano la distanza tra la generazione 2017 e l'attuale L'articolo Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8: Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo, insieme ad AR Emoji proviene da TuttoAndroid.

In arrivo novità per il Samsung Galaxy S9 : dal 13 settembre l’aggiornamento XXS2BRI1 : novità molto interessanti quelle che sono emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9. Il popolarissimo top di gamma 2018, nonostante non abbia fatto registrare l'impennata di vendite che il produttore coreano aveva auspicato, continua il suo percorso dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che da oggi 13 settembre pare sia in distribuzione l'aggiornamento di settembre. Vediamo dunque di cosa si tratta, ...

Samsung Galaxy Tab A - in arrivo Android Oreo in alcuni modelli : lo conferma Wi-Fi Alliance : Per la gioia di tutti i consumatori, come emerso successivamente ad una perlustrazione del database di Wi-Fi Alliance, Samsung avrebbe deciso di aggiornare […] L'articolo Samsung Galaxy Tab A, in arrivo Android Oreo in alcuni modelli: lo conferma Wi-Fi Alliance proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Tab A : aggiornamento Android Oreo 8.0 in arrivo : Mentre si sta registrando un’ondata di aggiornamenti alla nuova versione di Android 9 Pie per gli ultimi dispositivi entrati in commercio, Samsung è ancora alle prese con il rilascio della versione precedente Oreo 8.0 per alcuni dei suoi dispositivi che ha lasciato indietro ma che non ha dimenticato.Il prossimi dispositivi in programma per ricevere Android Oreo 8.0 sono il Galaxy Tab A del 2017 e il Galaxy Tab A 10.1 del 2016Galaxy Tab A: ...

Il piccolo “mistero” di My Emoji Maker su un Samsung Galaxy Note 8 : presto in arrivo per tutti? : Sembra che una delle funzioni esclusive dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy Note 9 stia per arrivare su Galaxy Note 8 L'articolo Il piccolo “mistero” di My Emoji Maker su un Samsung Galaxy Note 8: presto in arrivo per tutti? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 in arrivo anche nella colorazione Silver : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe arrivare a breve in una nuova colorazione Silver: dovrebbe debuttare negli USA, ma non escludiamo possa essere commercializzato anche in Italia. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 in arrivo anche nella colorazione Silver proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch prezzo e arrivo in Italia : Con l’ultima produzione Samsung, nonché il Galaxy Note 9, l’azienda ha deciso di accostare al device uno smartWatch con grandi funzionalità e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.Questo orologio intelligente si chiama Samsung Galaxy Watch ed è acquistabile in due modelli diversi, uno con quadrante da 42 millimetri e uno da 46 millimetri.Samsung Galaxy Watch prezzo e caratteristicheIl cambiamento introdotto dalla azienda coreana, ha ...

Galaxy S8 e Galaxy Note 8 : in arrivo My Emoji Maker come su Galaxy S9 e Note 9? : My Emoji Maker l’applicazione per creare Emoji animate annunciata con il Galaxy S9 (e presente sul Note 9) presto potrebbe arrivare sui Galaxy S8, Galaxy Note 8 e su altri dispositivi.Secondo recenti feedback e informazioni, sembra che Samsung stia lavorando all’implementazione dell’applicazione My Emoji Maker su altri dispositivi che non siano gli attuali Galaxy S9 e Galaxy Note 9.Infatti l’applicazione dedicata alla ...

Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X : Febbre da Galaxy X di Samsung: Beh lo smartphone pieghevole potrebbe essere vicinissimo con presentazione già a novembre Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X Il 2019 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli, che almeno inizialmente debutteranno sul mercato ed avranno un design unico anche se non perfezionato al massimo. Samsung è […]

Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X : Febbre da Galaxy X di Samsung: Beh lo smartphone pieghevole potrebbe essere vicinissimo con presentazione già a novembre Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X Il 2019 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli, che almeno inizialmente debutteranno sul mercato ed avranno un design unico anche se non perfezionato al massimo. Samsung è […]