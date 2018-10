Galaxy S9 e S9 Plus con il prossimo aggiornamento miglioramenti per le foto Selfie

La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese - forse : La beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbe essere molto vicina: iniziano a muoversi le cose nelle pagine di supporto, rilascio già a fine mese. L'articolo La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese, forse proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - Galaxy Note 9 - Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max : Oggi pioggia di Aggiornamenti perper Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max. Ecco le novità! L'articolo Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max proviene da TuttoAndroid.

Samsung offre 6 mesi di protezione Sicuritalia gratuiti a chi acquista Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Samsung offre in regalo un abbonamento di 6 mesi gratis al servizio Sicuritalia protezione24 Persona a chi acquista un Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 L'articolo Samsung offre 6 mesi di protezione Sicuritalia gratuiti a chi acquista Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in fase di rilascio per LG V20 - Huawei P20 Pro - ASUS ZenFone 4 Selfie - Samsung Galaxy S8 - J4 - A6 Plus e J5 Prime : Oggi pioggia di Aggiornamenti per LG V20, Huawei P20 Pro, ASUS ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy S8, J4, A6 Plus e J5 Prime. Ecco le novità! L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per LG V20, Huawei P20 Pro, ASUS ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy S8, J4, A6 Plus e J5 Prime proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 10 ottobre : Honor 10 - Moto G6 Plus - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Xiaomi Mi A2 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 10 ottobre: Honor 10, Moto G6 Plus, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9 - mentre spuntano indizi sull’architettura NPU : Samsung ha annunciato due nuovi colori per il Samsung Galaxy S9 Plus e per il Samsung Galaxy Note 9. Intanto arrivano nuovi indizi sull'architettura NPU. L'articolo Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9, mentre spuntano indizi sull’architettura NPU proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 - S9 Plus e Galaxy Note 9 ecco il tema dark con Android Pie 9.0 : il video : Secondo quanto individuato sulla versione Beta di Android Pie per Galaxy S9, Samsung dovrebbe introdurre un tema dark nativo con l’interfaccia Experience 10.Sembra che Samsung con il prossimo aggiornamento ad Android Pie 9.0 abbia in serbo di inserire all’interno dell’interfaccia un nuovo tema dark nativo.La notizia è trapelata grazie al lavoro dei membri del forum XDA Developers che grazie ad una rom beta di Android Pie 9.0 ...

Bel sottocosto volantino Mediaworld : offertissime Samsung Galaxy S9 Plus - Huawei P20 Lite e iPhone 8 per pezzi limitati : C'è da fidarsi del sottocosto del volantino Mediaworld valido da domani 5 ottobre e fino al giorno 14 di questo mese? La catena di elettronica nei suoi negozi fisici e online svende letteralmente alcuni smartphone: il prezzo del Samsung Galaxy S9 Plus ma pure quello del Huawei P20 Lite e iPhone 8 è davvero da cogliere al volo, non solo perché più basso di quello di listino ma pure perché limitato ad un numero di pezzi abbastanza ...

Prima di S10 i Samsung Galaxy P30 e P30 Plus : che smartphone potrà essere? : Potrebbe sorprendere tutti il brand asiatico con i suoi Samsung Galaxy P30 e P30 Plus, dispositivi inaspettati che andrebbero, stando a quanto riportato da 'smartprix', ad anticipare anche quella che pare essere la caratteristica principe del Galaxy S10, vale a dire il lettore di impronta sotto il display (sebbene sfruttando tecnologie ipoteticamente molto diverse tra loro). Secondo le ultime indiscrezioni, Prima ancora della presentazione ...

Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro da Esselunga : Se siete alla ricerca di un offerta valida per acquistare il nuovo Galaxy S9 Plus ad un prezzo conveniente, non lasciatevi scappare l’iniziativa di una famosa catena di supermercati nazionale che propone il nuovo smartphone a 699,00€Il prezzo di listino dello smartphone di Samsung si aggira fin da quando è uscito sul mercato intorno ai 1000 euro (ovviamente variabile a seconda delle caratteristiche della variante scelta) ma Esselunga, uno ...

Galaxy S8 e S8 Plus : link firmware integrali con Super Slow Motion e Ar Emoji : Ecco dove potete scaricare i firmware integrali G955FXXU4CRI5 e G950FXXU4CRI5 rispettivamente per Galaxy S8 Plus e S8 No Brand contenenti l’aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emoji.Qualche giorno fa vi avevamo avvertiti che Samsung aveva iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware destinato ai sui ex top di gamma Galaxy S8 e S8 Plus.Si tratta di un aggiornamento piuttosto interessante dato che non ...

Come sarà la Samsung Experience 10 sui Samsung Galaxy (foto)? Dark mode - nuove schede e gesti nell’anteprima su S9 Plus : La Samsung Experience 10 che si accompagnerà ad Android 9 Pie sui Samsung Galaxy supportati, cambierà sensibilmente proprio l'esperienza d'uso degli utenti? Grazie ad una preziosissima anteprima per il Samsung Galaxy S9 Plus nella sua variante con chip Snapdragon diffusa negli Stati Uniti e resa nota grazie al team di esperti XDA-Developers nelle scorse ore, possiamo dare più di una sbirciatina a quello che ci attende. Partiamo dalla novità ...

AR Emoji e Super Slow Motion in Italia su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand : aggiornamento XXU4CRI5 : Non hanno fatto attendere troppo i propri possessori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand Italia, che, a distanza di pochi dal primo rilascio europeo, ricevono l'aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre, lo stesso che ha regalato agli utenti due funzionalità molto attese, vale a dire le AR Emoji ed il Super Slow Motion. La serie firmware corrisponde alla XXU4CRI5, con date build dell'11 settembre e CHANGELIST 14315050. Un ...