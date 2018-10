Galaxy Note 10 sarà più grande del Galaxy S10 Plus | display da 6 66 pollici?

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - Galaxy Note 9 - Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max : Oggi pioggia di Aggiornamenti perper Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max. Ecco le novità! L'articolo Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy Tab S3 e ASUS ZenFone 4 Max proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 ottobre : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Lite e P20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli?

Immenso display per il Samsung Galaxy Note 10 : rumors sul cambio di passo rispetto a Note 9 : Da poco ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato il cosiddetto Samsung Galaxy Note 9, eppure da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza già del suo successore, considerando le ultime notizie emerse in Rete per quanto concerne il cosiddetto Samsung Galaxy Note 10. Cosa dobbiamo aspettarci dallo smartphone Android che vedrà la luce tra poco meno di un anno? Di recente, in realtà, vi avevamo già riportato qualche indiscrezione sul ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere un display da 6 - 66 pollici : Nonostante manchino ancora tanti mesi al lancio del Samsung Galaxy Note 10, lo smartphone è già protagonista delle prime indiscrezioni

iPhone XS Max perde il test della batteria contro Galaxy Note 9 : i risultati del confronto : iPhone XS Max vs Galaxy Note 9, il test della batteria Foto Cnet iPhone XS Max perde il test della batteria contro Galaxy Note 9: i risultati del test iPhone XS e iPhone XS, i nuovi top di gamma di ...

iPhone Xs Max e Galaxy Note 9 : il confronto batteria ha un chiaro vincitore : Tra i diversi confronti che si possono fare tra due smartphone concorrenti, quello della batteria è certamente il più importante. Per quanto uno smartphone possa essere dotato di funzioni di ogni sorta, possa essere o meno veloce, ciò che conta davvero è il tempo di utilizzo tra una carica e l’altra. In questo test effettuato da Phonebuff vengono messi a confronto iPhone Xs Max e Galaxy Note 9, i top di gamma del momento con gli schermi ...

Samsung offre 6 mesi di protezione Sicuritalia gratuiti a chi acquista Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Samsung offre in regalo un abbonamento di 6 mesi gratis al servizio Sicuritalia protezione24 Persona a chi acquista un Galaxy S9, S9 Plus e Note 9

Fotocamera AI per i Samsung Galaxy S9 : le differenze col Note 9 si riducono : L'intelligenza artificiale sbarcherà anche a ridosso della Fotocamera dei Samsung Galaxy S9, seguendo le orme proprie del Note 9, forgiata in questo senso di default. Se c'erano ancora dei dubbi che quanto sopra descritto potesse accadere, eccoli decadere uno per uno: come vi avevamo raccontato ieri in questo articolo in merito all'arrivo sui top di gamma della serie Galaxy S della nuova modalità 'Scene Optimizer' (ottimizzazione di scene e ...

Galaxy S9 con Android Pie avrà le ottimizzazioni di scena come su Note 9 : Secondo quanto riferito dal forum XDA Developers con il prossimo aggiornamento ad Android Pie 9.0 il Samsung Galaxy S9 implementerà le ottimizzazioni di scena per la camera.Chi ha acquistato un Samsung Galaxy Note 9 può già sfruttare le ottimizzazioni di scena per la fotocamera: si tratta di un software che grazie all’intelligenza artificiale imposta la fotocamera al meglio.Galaxy S9 con l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 arriveranno ...

Galaxy Note 10 : Samsung è pronta ad eliminare il jack audio : Quella di eliminare il jack audio dagli smartphone sembra una tendenza che piano piano sta colpendo tutti i maggiori produttori. Dopo Apple, Huawei e OnePlus, secondo gli ultimi rumors sembra che anche Samsung potrebbe rimuovere questa leggi di più...

Senza jack da 3.5mm i Samsung Galaxy S11 e Note 10 : pronti ai saluti finali? : I futuri Samsung Galaxy S11 e Note 10 potrebbero non avere l'ingresso per il jack delle cuffie da 3.5mm, almeno questa è la possibilità che il produttore asiatico starebbe prendendo in considerazione. Stando a quanto riportato da Ice universe (che ha a propria volta ripreso l'indiscrezione dalla fonte koreana 'EtNews'), potremmo assistere a questo scenario inaspettato il prossimo anno, per i device successivi ai Galaxy S10 (che dovrebbero essere ...

Samsung Galaxy S9 avrà l'ottimizzazione delle scene di Galaxy Note 9 con Android Pie : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ riceveranno la funzione di ottimizzazione delle scene vista a bordo di Galaxy Note 9 con l'arrivo di Android 9 Pie.

In preparazione il Samsung Galaxy Note 9 ad Android Pie : tonalità scure e dettagli (FOTO) : Ecco arrivato anche per il Samsung Galaxy Note 9 (di cui proprio ieri vi avevamo raccontato dell'ormai prossima disponibilità della nuova colorazione 'Cloud Silver', anche se presso alcuni mercati selezionati non ancora divulgati dall'azienda sudcoreana) il momento di inizio sviluppo dei primi firmware basati su Android 9.0 Pie, dopo circa 45 giorni dall'avvio dei lavori per i Galaxy S9. La patch di sicurezza e la date build risalgono entrambe ...

Disponibile una versione di pre rilascio di Samsung Experience 10 per Galaxy Note 9 - solo per Snapdragon : È apparsa in rete una versione di pre rilascio della Samsung Experience 10 per Samsung Galaxy Note 9, basata quindi su Android 9 Pie