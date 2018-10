Frongia | ' Stadio Roma? Novità rilevanti nelle prossime settimane'

Stadio Roma - Frongia : “Noi andiamo avanti : in arrivo novità rilevanti” : L'iter per la costruzione del nuovo Stadio della Roma prosegue. A confermarlo è l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. L'articolo Stadio Roma, Frongia: “Noi andiamo avanti: in arrivo novità rilevanti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.