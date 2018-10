Frongia | prossime settimane possibili novità rilevanti Stadio Roma

romadailynews

(Di lunedì 15 ottobre 2018)– “Io direi che non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter. Ci sono delle verifiche in corso, pero’ da parte nostra e’ rimasta sempre la stessa intenzione. Da questo punto di vista andiamo avanti e credo che gia’ dalleci saranno novita’”. Cosi’ l’assessore allo Sport diCapitale, Daniele, parlando dellodellaa Tor di Valle in una intervista a Radio Radio. L'articoloproviene daDailyNews.