meteoweb.eu

: Frankenstein: la proteina che guarisce le ferite - Barcellonameteo : Frankenstein: la proteina che guarisce le ferite - angelnolimits : Frankenstein, la proteina che guarisce le ferite -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) E’ una’, ricavata da un mix di segmenti ordinati e disordinati, e potrebbe essere la chiave per creare un biomateriale in grado di aiutare i tessuti a guarire. Iniettandola, un team di ingegneri biomedici ha infatti dimostrato che forma un’architettura solida, in risposta al calore corporeo, che in poche settimane si integra perfettamente nellefacilitando la crescita delle cellule. Laartificiale è protagonista di una ricerca pubblicata online su ‘Nature Materials’. Il team Usa che ha condotto lo studio – scienziati della Duke University e della Washington University di St. Louis – è convinto che le sue proprietà uniche possano permettere di controllare con precisione i nuovi biomateriali, permettendo applicazioni nell’ingegneria dei tessuti e nella medicina rigenerativa. Le proteine funzionano ...