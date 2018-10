Francia | Koscielny lascia la Nazionale e attacca il Ct | “Deluso da Deschamps”

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Intervenuto ai microfoni di Canal Plus, Laurentha confermato la decisione di abbandonare la, con la cui maglia ha totalizzato 51 presenze e 1 gol: “Credo di aver dato tutto quello che potevo. Ho 33 anni, ho giocato due Europei e un Mondiale, laha una grande generazione di giocatori e a prescindere dall’infortunio ho chiuso: tiferò sempre per loro ma non vestirò più la maglia dei Bleus“. Il difensore dell’Arsenal non ha fatto parte della spedizione russa a causa di un infortunio al tendine d’Achille occorsogli nella fase finale della passata stagione e a tal proposito ha confessato che “la vittoria al Mondiale è stata psicologicamente un danno più duro dell’infortunio“. Chiusura su Deschamps con un attacco nei suoi confronti: “Mi ha chiamato una sola volta, per il mio compleanno a settembre… ...