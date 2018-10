Francia 5 morti per inondazioni nel sud

Maltempo in Francia - la furia delle piogge torrenziali nel dipartimento dell’Aude : 5 morti : Le autorità francesi hanno decretato l'allarme rosso per il dipartimento dell'Aude, nel sud del paese, al confine con la Spagna, dove le forti piogge hanno causato la morte di cinque persone a nord di Carcassonne, tra Villardonnel e Villegailhenc.Continua a leggere

Piogge torrenziali e piena dell’Aude in Francia : 5 morti nel sud - inondazioni “senza precedenti dal 1891” : In Francia 5 persone hanno perso la vita nelle inondazioni che la vigilanza meteo nazionale ha definito questa mattina “senza precedenti dal 1891” nell’Aude, nel sud della Paese, al confine con la Spagna. La zona colpita quella della valle “media” del fiume Aude, che dà il nome alla regione, dove ormai si sfiorano i 7 metri di pioggia caduta durante la notte. In tutta l’area continua a piovere ma ...

Francia - alluvione in Costa Azzurra : auto travolta dalle acque a Sainte-Maxime - 2 morti : A bordo dell’auto travolta dalle acque a Sainte-Maxime, nel dipartimento del Var, il dipartimento del sud della Francia colpito da piogge e inondazioni, è stato trovato un secondo corpo. La vettura è stata trascinata dalla furia delle acque verso il mare, a 15 metri dal litorale, ed è stata sommersa dalle onde, nei pressi della foce del fiume Garronnette. E’ stata la prefettura di zona a rende noto che all’interno è stato ...

Francia : 1.550 morti per il caldo nell’estate 2018 - un decimo rispetto al 2003 : Il Ministro della Sanità francese ha dichiarato a CNews che l’ondata di caldo estivo del 2018 ha causato circa 1.500 morti in più rispetto alla norma, ma si tratta comunque di un dato 10 volte inferiore rispetto al record del 2003. Si è registrato “un eccesso di mortalità che era ovviamente previsto tra le persone molto anziane, probabilmente meno di 1.500 morti in più rispetto a quanto normalmente previsto in quei mesi – ha ...

Francia : incendio in allevamento di pollame - morti 21mila pulcini : Un incendio è divampato in un allevamento di pollame nel nord della Francia, nell’area rurale di Stenwerck: sarebbero morti 21mila pulcini. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri ma non sono riusciti a domare le fiamme nell’edificio dove erano stipati i pulcini, consegnati all’allevamento poche ore prima. Non si segnalano feriti. L'articolo Francia: incendio in allevamento di pollame, morti 21mila ...

Due morti nell'aereo precipitato sulle Alpi al confine tra Italia e Francia : Sarebbe precipitato in territorio francese l' aereo disperso sulle Alpi, tra Italia e Francia. Le due persone che erano a bordo, a quanto di apprende, sarebbero decedute. L' aereo è stato avvistato ...

Aereo precipita in Francia - 2 morti : Un Aereo con a bordo 2 persone, decollato dalla Germania e diretto a Marsiglia è precipitato in Francia dopo aver lanciato un sos. Il Soccorso alpino valdostano si era subito messo sulle tracce del velivolo e un elicottero della protezione civile aveva eseguito una ricognizione nella zona del Col du Breuil, a La Thuile, in Val d'Aosta, a seguito della segnalazione del Soccorso Aereo di Poggio Renatico-Ferrara di un ...

Aosta - trovato aereo scomparso : precipitato in Francia/ Ultime notizie - morti i 2 passeggeri : Aosta, trovato aereo scomparso: precipitato in Francia. Ultime notizie, morti i 2 passeggeri decollati dalla Germania e diretti all'aeroporto di Marsiglia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Francia - due morti in attacco con coltello a Trappes. Isis rivendica | : Un uomo, dopo aver accoltellato diverse persone ed essersi barricato in un edificio, è stato ucciso dalla polizia. Secondo i media avrebbe gridato "Allah Akbar", ma le autorità non si sbilanciano sul ...

Francia - attacco con coltello a Trappes : due morti e un ferito : Due morti e un ferito. E' il bilancio di quella che sembra una tragedia familiare a Trappes , un comune francese situato nel dipartimento degli Yvelines. Lo ha detto la polizia spiegando che anche il ...