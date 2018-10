Francesco Montanari e la voglia di osare | in scena | nella vita | nei drink

In Abruzzo arrivano gli spettacoli di Bobby Solo e Francesco Montanari - gli appuntamenti da non perdere : Pescara. La nuova settimana degli eventi, in Abruzzo, si apre venerdì 21 settembre, con tre appuntamenti teatrali, tutti in programma a Pescara: 'Codice a sbarre', della compagnia Estrodestro, al ...

I Medici 3 - riprese al via : c’è anche Francesco Montanari : Il carismatico Francesco Montanari, attore romano 34enne noto anche per essere il marito della splendida Andrea Delogu, è stato scelto per entrare a far parte della terza stagione della serie tv internazionale I Medici, il cui secondo atto verrà trasmesso dalla Rai nell’autunno del 2018 dopo il confortante successo di pubblico e critica della prima stagione. L’attore entra così nel cast ‘a disposizione’ del regista ...

Francesco Montanari ne I Medici 3 : quale sarà il ruolo del “Libanese” di Romanzo Criminale? : Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato de I Medici 3 e dell'inizio delle riprese che si terranno proprio quest'autunno a partire dai prossimi giorni. Ancora una volta al centro della trama ci sarà Lorenzo il Magnifico ma, insieme a parte del cast che sarà confermato, ci saranno anche delle importanti new entry proprio come Francesco Montanari. Il noto "Libanese" di Romanzo Criminale ha ottenuto una parte nel seguito della produzione ...

I Medici 3 - iniziate le riprese : Francesco Montanari sarà Savonarola : Un cacciatore alla corte de I Medici. Così sarà, secondo quanto scrive Variety, nella terza stagione della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, che vedrà entrare nel cast Francesco Montanari, reduce dal successo de Il Cacciatore su Raidue (che gli è valso anche un premio a Canneseries).A Montanari dovrebbe toccare un ruolo di grande rilievo nel terzo capitolo della saga, la cui seconda stagione debutterà dal 23 ottobre su ...