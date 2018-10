Francesco | il fidanzato di Martina Hamdy Video | la meteorina piange | Cosa pensa di

Carolina Crescentini e il nuovo fidanzato Francesco Motta : “Un figlio - perché no?” : Carolina Crescentini: un figlio dal fidanzato Francesco Motta La biondissima Carolina Crescentini presto potrebbe diventare mamma. L’attrice è legata sentimentalmente al cantautore Francesco Motta, in arte Motta, dal 2017. La storia va a gonfie vele a tal punto che Carolina a proposito di un figlio che potrebbe arrivare, ha dichiarato al settimanale nuovo:” perché no? Non […] L'articolo Carolina Crescentini e il nuovo fidanzato ...

Francesco Chiofalo era fidanzato durante Temptation Island Vip? Le accuse al tentatore e la sua replica sui social : Francesco Chiofalo e la sua integrità dentro Temptation Island Vip messi in dubbio da Selvaggia Roma: le accuse dell’ex fidanzata del tentatore e la replica del romano Francesco Chiofalo dopo aver partecipato a Temptation Island in coppia con Selvaggia Roma, ha rotto con l’ex fidanzata e si è rifatto una vita. Il personal trainer ha partecipato quest’estate anche alle registrazione del reality nella sua versione Vip, ...

Paola Caruso incinta : "Il mio fidanzato Francesco Caserta se n'è andato senza dire niente" : Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha raccolto il duro sfogo di Paola Caruso che, rientrata dall'avventura di 'Pechino Express', ha annunciato l'imminente arrivo di un bebè. Peccato che la showgirl, al ritorno in Italia, abbia scoperto di essere stata mollata, su due piedi, dal papà di suo figlio: Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di 'Pechino Express', l'ho detto subito al mio compagno ed era al ...

Silvia Provvedi - super topless a Formentera col fidanzato Francesco : Silvia Provvedi ha lasciato Fabrizio Corona ma ha subito trovato di nuovo il sorriso a fianco di Francesco Chimirri. Silvia infatti dopo due anni e mezza di turbolenta relazione ha detto addio...