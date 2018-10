Fortnite | l' aggiornamento 6 10 sarà disponibile dal 16 ottobre

Fortnite offline dalle 9 : 00 del 3 ottobre - arriva l’aggiornamento 6.01 : note della patch e novità : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 3 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l'aggiornamento 6.01. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Innanzitutto sembra che Epic Games avrebbe deciso di cambiare la roadmap di Fortnite con l'arrivo della Stagione 6. I più attenti infatti ...

Orario aggiornamento Fortnite Stagione 6 del 27 settembre - problemi dalle 10 : 00 : quando si potrà giocare? : Fortnite Stagione 6 è in dirittura d'arrivo (il cross-play PS4 è ufficiale) e con esso i problemi derivai dalla manutenzione ai server. Manca ormai pochissimo all'inizio ufficiale di questo nuovo capitolo del Battle Royale più famoso al mondo, come ha annunciato la stessa Epic Games su Twitter. Per la precisione ci sarà una manutenzione per permettere allo sviluppatore di aggiornare il gioco. Si parte alle 10:00 ora italiana di oggi 27 ...

Fortnite : disponibile il nuovo aggiornamento che introduce il Fucile d'assalto silenziato : Nella giornata di oggi era atteso il nuovo aggiornamento di Fortnite che, tra le varie novità, porta con sé una nuova arma nella modalità Battle Royale, il Fucile d'assalto silenziato.Epic Games ha finalmente reso note tutte le novità della nuova patch che riguardano sia Battaglia Reale che Salva il Mondo.Il Fucile d'assalto silenziato, viene descritto come un'"arma furtiva che premia i colpi inflitti con precisione. Può essere trovato nei ...

Fortnite : server online ma il nuovo aggiornamento non è stato ancora pubblicato : Come vi abbiamo comunicato in precedenza, i server di Fortnite sono andati offline per preparare il gioco all'arrivo del nuovo aggiornamento.L'update porterà con sé, tra le varie cose, il fucile di precisione silenziato ma, anche se attualmente i server risultano operativi, ancora non vi è traccia della patch.Secondo un post sul profilo Twitter ufficiale di Epic Games, le novità dovrebbero essere disponibili tra qualche minuto, ovvero intorno ...

I server di Fortnite offline in vista del nuovo aggiornamento : in arrivo il fucile d'assalto silenziato : Per la giornata di oggi è prevista la pubblicazione del nuovo update di Fortnite che porterà con sé alcune interessanti novità.In vista dell'aggiornamento, come di consueto, i server sono offline e, al momento, come segnala Fortnite Intel, sappiamo che in seguito all'update sarà introdotto il "Suppressed Assault Rifle", il fucile d'assalto silenziato.Sembra che l'arma sia simile allo "Scar", tuttavia non è noto se condividerà le stesse ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - cosa prevede l'aggiornamento 5.40.2 : Su Trello di Fortnite, Epic Games ha elencato una serie di Problemi che saranno risolti in Salva il Mondo con un prossimo aggiornamento. Intanto il misterioso cubo viola continua il suo viaggio e a ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - cosa prevede l’aggiornamento 5.40.2 : Stamattina i server di Fortnite sono in manutenzione da parte di Epic Games, quindi sono iniziati i Problemi di connessione per il download di una nuova versione della patch. Stiamo parlando della 5.40.2, questo nuovo aggiornamento è in realtà più una patch normale e non aggiungerà nuovi contenuti. Invece cercherà di risolvere alcuni dei principali Problemi che sono stati segnalati a Epic Games. Come sempre non è stato confermato per ...

Aggiornamento Fortnite High Stakes oggi 6 settembre : orario manutenzione e download : L'Aggiornamento Fortnite High Stakes è in dirittura d'arrivo, ci siamo. Epic Games ha comunicato tramite Twitter che l'evento tanto atteso, è stato infatti rimandato di due giorni, sarà disponibile al download oggi 6 settembre, Abbiamo gli orari esatti di manutenzione di Fortnite, ve li indichiamo qui: - Fortnite andrà offline a partire dalle 10:00 di oggi 6 settembre, ora italiana. Questo permetterà ad Epic di pubblicare gli aggiornamenti - ...

Fortnite : il nuovo aggiornamento e l'evento High Stakes slittano a domani : I numerosi giocatori di Fortnite in attesa del nuovo aggiornamento e dell'evento High Stakes dovranno attendere un po' più di tempo rispetto a quanto stabilito.In precedenza era stato annunciato l'arrivo della patch e dell'evento oggi, 5 settembre, tuttavia Epic Games ha riscontrato alcuni problemi tecnici che hanno causato un piccolo rinvio, precisamente alla giornata di domani.Stando al tweet pubblicato dagli sviluppatori, il team ha ...

Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre? No - è stato rimandato - ecco quando : Ci avevamo visto lungo: nessun Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre. Ieri tutti gli account social di Epic Games latitavano di novità e informazioni in particolare sull'Aggiornamento 5.40 e l'evento speciale High Stakes, quindi avevamo pensato che no, né ieri né oggi sarebbe arrivata questa novità. In compenso Epic ha finalmente aggiornato il suo account Twitter con un annuncio ufficiale: l'evento High Stakes e l'Aggiornamento 5.40 ...

Fortnite : ecco tutte le novità dell'aggiornamento contenuto 5.30 : Questa mattina Fortnite si è finalmente aggiornato grazie a un nuovo, atteso update che ha introdotto tantissime novità all'interno del Battle Royale sviluppato da Epic.L'aggiornamento contenuto 5.30 implementa infatti tanti nuovi contenuti sia per la modalità Salva il Mondo, che accoglie un nuovo eroe, sia per quella Battaglia Reale, nella quale esordiscono un nuova granata e una modalità di gioco a tempo limitato. Per quanto riguarda il PvE di ...

Fortnite : dopo l'ultimo aggiornamento si notano alcuni cambiamenti nella mappa : Come saprete, nella giornata di ieri è stato pubblicato il nuovo aggiornamento 5.30 di Fortnite che ha portato con sé diverse novità.Tra le più rilevanti la Fenditura Portatile che, come già spiegato, è un oggetto speciale che permetterà il teletrasporto sopra la zona in cui si trova il giocatore, questo poi permetterà di planare per fuggire o di attaccare i nemici. Tuttavia, sembra che ci siano altre novità per il popolare gioco oltre a tutte ...