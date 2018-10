Fortnite | domani server offline per l' aggiornamento 6 10

eurogamer

4_lorgh : RT @4_lorgh: Ah, comunque domani su #fortnite uscirà la patch 6.10 alle 10 - 4_lorgh : Ah, comunque domani su #fortnite uscirà la patch 6.10 alle 10

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Buone notizie per tutti i giocatori di, dasarà infatti disponibile il nuovo6.10 per il popolare battle royale.Come riportaIntel, qualche ora fa Epic Games ha annunciato su Twitter che la nuova patch sarà disponibile da16 ottobre. Come vi abbiamo fatto sapere qualche giorno fa, il nuovointrodurrà un nuovo veicolo, il Quad Annientatore, un particolare veicolo a 4 ruote dotato dell'abilità di distruggere (una volta caricato) le costruzioni avversarie. Sarà anche disponibile un sistema di tornei interni al gioco, nella sezione eventi troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.Isarannoa partire dalle 10:00 ore italiane.Read more…