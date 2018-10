Formula E - Vandoorne correrà con la HWA Racelab

quattroruote

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il team HWAche debutterà nel campionato diE 2018/2019 ha annunciato oggi che sarà Stoffelil nuovo compagno di squadra di Gary Paffett. Lattuale pilota della McLaren in1 lascerà il team di Woking alla fine dellanno e inizierà questa nuova avventura nella categoria full electric. Lunica alternativa valida. Il pilota belga, vincitore del campionato GP2 del 2015, ha perso clamorosamente il confronto con un compagno di squadra duro per chiunque, tale Fernando Alonso. Attualmente, lo spagnolo ha 50 punti in classifica contro gli 8 del pilota belga, entrato letteralmente in crisi con una McLaren per niente competitiva. Sono onorato che HWA mi abbia coinvolto nel suo programma diE, ha detto. Ha una lunga storia di successo nel motorsport e tutte le persone che ho incontrato finora sono davvero molto appassionate. E poi è ...