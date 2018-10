Foligno - I primi d' Italia chiudono con successo la 20ma edizione

Foligno festeggia i 'primi piatti' d'Italia : porte aperte ai villaggi del gusto con un omaggio alle donne della cucina : Il programma, con prodotti e tradizioni da tutta Italia, è ricco e 'goloso' tra spettacoli, ottimo cibo, cultura, arte e intrattenimento per grandi e piccoli. La manifestazione arriva alla ventesima ...

Foligno - TRENITALIA PER 'I PRIMI D'ITALIA' : FOLIGNO Con TRENITALIA a FOLIGNO, per partecipare al Festival Nazionale " I PRIMI d'Italia ", maratona culinaria unica nel suo genere, che festeggia il ventesimo anniversario con l'edizione in ...