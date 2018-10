Fognini e Cecchinato in top 20

Ranking Atp - Fognini e Cecchinato - due italiani nella Top 20 : Roma, 15 ott., askanews, - La classifica pubblicata dall'Atp ufficializza la notizia evidenziata da qualche giorno, ovvero la presenza di due italiani fra i primi 20 del mondo: Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri, anche se compie un passo indietro, al numero 13, scavalcato da Borna Coric, finalista a Shanghai,, mentre avanza di …

Il tennis italiano tenta di rinascere : Fognini e Cecchinato nella Top 20 - grande traguardo o ci accontentiamo delle briciole? : Fabio Fognini e Marco Cecchinato a braccetto nella top 20, un risultato senz’altro da sottolineare, con la speranza che i due facciano da traino ai futuri talenti Il “povero” tennis italiano, sta avendo un sussulto. Una reazione di pancia, che non vuol certo dire che ben presto avremo il nuovo Federer, ma è già un inizio. Fabio Fognini e Marco Cecchinato nella prossima settimana stazioneranno a braccetto nella Top 20 del ...

Tennis - Fabio Fognini si cancella dal Masters 1000 di Shanghai (ma dovrebbe giocare la semifinale a Pechino) - Cecchinato testa di serie : Fabio Fognini ha deciso di cancellarsi dalla lista dei partecipanti al Masters 1000 di Shanghai, l’ottavo della stagione, a causa di un problema a una caviglia. Si tratta del sesto giocatore classificato tra i primi venti al mondo che ha deciso di non giocare in Asia: gli altri sono Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, John Isner, David Goffin e Lucas Pouille. Si può presumere che la caviglia interessata sia quella destra, che nel finale del ...

China Open - Fognini vince la semifinale e 'vendica' Cecchinato : Fognini, numero 13 del mondo, conferma un annata straordinaria con tre tornei vinti, la finale persa la settimana scorsa a Chengdu al tie break con Bernard Tomic. © Copyright LaPresse - Riproduzione ...

ATP Pechino – Fognini vendica Seppi e Cecchinato - l’azzurro stende Fucsovics e vola in semifinale : Il tennista azzurro batte con un doppio 6-4 Fucsovics e stacca il pass per la semifinale, dove troverà il vincente della sfida tra Del Potro e Krajinovic Fabio Fognini vendica Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP di Pechino, stendendo ai quarti di finale l’ungherese Fucsovics con un doppio 6-4 che permette all’azzurro di accedere al turno successivo. Seconda semifinale in stagione nel circuito 500 dopo quella Rio per ...

Tennis - a Pechino trio azzurro agli ottavi. Ok Fognini - Berrettini e Cecchinato : Tre azzurri promossi agli ottavi del torneo di Pechino, Cina, montepremi di 3.401.860 dollari, cemento, combined con un Wta Premiere,. Dopo Berrettini e Cecchinato, passa il turno anche Fabio Fognini. ...

Tennis - Fognini e Cecchinato direttamente al secondo turno degli Open di S. Pietroburgo : TORINO - Al torneo di Tennis di San Pietroburgo è il momento di Matteo Berrettini , che nel match d'esordio se la vedrà con il 35enne Tennista spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 del mondo. Per il 22enne romano, numero 62 del ranking, è il primo scontro diretto con Garcia-Lopez. In tabellone altri tre azzurri. Luca Vanni , 170, promosso dalle qualificazioni, debutterà con lo ...

Tennis - Fognini e Cecchinato direttamente al secondo turno degli Open di S. Pietroburgo : ROMA - Al torneo di Tennis di San Pietroburgo è il momento di Matteo Berrettini , che nel match d'esordio se la vedrà con il 35enne Tennista spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 del mondo. Per ...

Us Open : Fognini ok - eliminati Gaio e Cecchinato : 'King Roger' ha esordito in serata, quando il caldo si era attenuato: 62 62 64 al giapponese Yoshihito Nishioka, numero 177 del mondo. Ancora più agevole è stato l'esordio del tedesco Alexander ...

Us Open - bene Fognini - fuori Cecchinato. Avanza Federer : Scesa al numero 186 del mondo, è passata attraverso le qualificazioni e tornava nel tabellone principale di uno Slam ad oltre sette anni dall'ultima partecipazione, Roland Garros 2011,. Il caldo ha ...

Tennis - Us Open : avanti anche Fognini - Cecchinato e Gaio si arrendono : Per la quarta volta nella storia, l'Italia qualifica quattro giocatori al secondo turno del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Dopo le imprese di ieri di Paolo Lorenzi, Andres Seppi e ...

Us Open - bene Fognini : ko Cecchinato e Travaglia : Avanza Fabio Fognini 4-6 6-2 6-4 7-6 , 5, allo statunitense Mmoh. Stefano Travaglia è stato invece tra le vittime del caldo umido torrido di questi giorni a New York con punte di 39 gradi e si è ...

Diretta/ Us Open 2018 Fognini Mmoh streaming video e tv : Cecchinato eliminato subito - Djokovic salvo! : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: seconda giornata di partite nel torneo di tennis dello Slam, Marco Cecchinato eliminato al primoo turno come Travaglia, bene Djokovic e Kerber(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:07:00 GMT)

DIRETTA / Us Open 2018 Cecchinato Benneteau (6-2 6-7) streaming video e tv : Fognini in campo - Kerber ok : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: seconda giornata di partite nel torneo di tennis dello Slam, a New York anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato sono pronti a fare il loro esordio(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:33:00 GMT)