Foggia | incidente stradale | madre e figlia di pochi mesi muoiono nello schianto | 5 feriti

Foggia - 3 ventenni morti dopo incidente stradale/ Ultime notizie Apricena : terribile scontro fra suv e camper : Foggia, 3 ventenni morti dopo incidente stradale. Ultime notizie Apricena: terribile scontro fra suv e camper avvenuto nella giornata di ieri: ferito anche un vigile urbano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Braccianti morti in incidente nel Foggiano : tre indagati : Sono stati iscritti nel registro dalla Procura di Larino, Molise, nell'ambito dell'inchiesta sul Caporalato - Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica ...

Foggia - 3 indagati per la strage dei 12 immigrati morti in un incidente stradale al rientro dai campi. I pm : “Caporalato” : Tre operatori del settore agricolo sono indagati per la morte dei 12 immigrati, avvenuta lo scorso 6 agosto, in un incidente stradale a Lesina, nel Foggiano, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei ...

Tre indagati per caporalato per i 12 migranti morti in un incidente stradale nel Foggiano : Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato. Le indagini sono scattate all'indomani della morte di 12 immigrati, a Lesina (Foggia) in un incidente stradale mentre venivano trasportati nei campi di pomodoro.L'indagine, coordinata dal Procuratore capo di Larino, Antonio La Rana, vede coinvolti tre operatori del settore agricolo. L'ipotesi di reato ...

Strage dei braccianti - identificate le vittime dell'incidente a Foggia | : Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la ...

Identificati i 12 braccianti morti nell'incidente a Foggia - : Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la ...

Identificati i 12 braccianti morti nell’incidente a Foggia : Identificati i 12 braccianti morti nell’incidente a Foggia Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la dinamica, l’altra punta a capire se gli uomini fossero schiavi del ...

Cosa hanno detto Conte e Salvini dopo la visita ai luoghi dell'incidente di Foggia : 'Tutto avviene al ribasso - denuncia lo scrittore - con la politica che utilizza le tragedie, come farà anche oggi, per le solite inutili passerelle'. Domani mattina dalle 8 partirà dalla zona dell'...

Cosa hanno detto Conte e Salvini dopo la visita ai luoghi dell'incidente di Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato: noi dobbiamo fare in modo che questo non accada": il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Foggia all'indomani dell'incidente stradale costato la vita a 12 immigrati di ritorno dal loro lavoro nei campi, ha rilanciato l'impegno a combattere il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. "Siamo venuti qui per ...

Incidente Foggia - Salvini : 'Lotta alla mafia paese per paese' : "Questo è un problema di mafia". Matteo Salvini lo ha detto in riferimento all'Incidente di Foggia, in cui sono morti 12 braccianti stranieri. "Qui c'è una criminalità mafiosa che contrasterò paese ...

Incidente Foggia - Salvini : 'Svuoteremo i ghetti' - Conte : 'Lo sfruttamento dietro quelle morti' : "Lotta alla mafia paese per paese" - "Questo è un problema di mafia, Qui c'è una criminalità mafiosa che contrasterò paese per paese - ha annunciato il vicepremier al termine del vertice in prefettura ...

Foggia - 12 BRACCIANTI MORTI IN INCIDENTE PULMINO A LESINA/ Premier Conte : "Controllare e prevenire caporalato" : FOGGIA, nuovo INCIDENTE stradale: 10 BRACCIANTI migranti MORTI. Scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le ultime notizie sulla nuova strage(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:00:00 GMT)

Foggia - incidente e strage di braccianti agricoli : cosa e come è successo : Un furgoncino che trasportava migranti al ritorno dal lavoro si è scontrato con un tir. Ancora morte sulla strada e l'ombra del caporalato

Foggia - 12 braccianti morti in incidente pulmino a Lesina/ Martina (Pd) : Governo passi ai fatti su caporalato : Foggia, nuovo incidente stradale: 10 braccianti migranti morti. Scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le ultime notizie sulla nuova strage.L'indagine sul caporalato aperta dalla procura di Foggia dopo la morte di 12 braccianti nel territorio di Lesina è la conferma di una problematica che è prima di tutto politica e riguarda le condizioni di lavoro disumane che spesso e volentieri immigrati e non sono costretti a sostenere ...