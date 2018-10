Foggia Giù dal terzo piano Rocco Di Perna ex di Uomini e Donne

Trovata morta a Roma la giudice originaria di Foggia Simonetta D'Alessandro : Nella Capitale, in cui si era trasferita dopo la carriera a Foggia , la D'Alessandro è stata GIP , giudice per le Indagini Preliminari, in molte inchieste: da Mafia Capitale ai clan di Ostia, dal caso ...

Foggia - auto fuori strada si schianta contro un albero : Luigi e Giuseppe muoiono a 18 anni : Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, 18 anni ed entrambi originari di Carapelle, sono morti in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 83 tra Orta Nova e Stornara, nel Foggiano: l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada per cause da accertarsi e si è schiantata contro un albero. Grave un 17enne.Continua a leggere