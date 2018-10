ilfattoquotidiano

: Foggia, Francesco il bimbo disabile senza mensa: “Solo non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e A… - fattoquotidiano : Foggia, Francesco il bimbo disabile senza mensa: “Solo non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e A… - AntonellaCabrss : RT @fattoquotidiano: Foggia, Francesco il bimbo disabile senza mensa: “Solo non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e Asl… - chiarabarbagli : RT @fattoquotidiano: Foggia, Francesco il bimbo disabile senza mensa: “Solo non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e Asl… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Da oggi, lunedì, l’Istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli e Altamura, a, inizierà il servizio. Per tutti gli studenti, tranne che per, un bambino di 11 anni che frequenta la quinta elementare. Per lui il pasto arriverà, ma la malattia dalla quale è affetto (una paralisi cerebrale infantile) non gli permette di alimentarsi in maniera autonoma. E non ci saràa imboccarlo. La denuncia è stata della stessa mamma di, Loredana De Cata via Facebook. “La referente al sostegno della scuola mi ha dato la notizia solo venerdì alle 12.30.tante spiegazioni, sostenendo di aver fatto tutto quello che era di loro competenza per garantire questo servizio”, racconta Loredana al Fattoquotidiano.it. “A lui piacere con i compagni, è felice. La scuola sta discriminando un alunno“, continua la mamma.Le opzioni date alla famiglia invece sono due: andare a prendere il figlio prima dei pasti o pagare da soli un Oss (un operatore socio-sanitario) che si occupi di lui durante la pausa pranzo. Una “soluzione” che, spiega Loredana, “la stessa Asl ha suggerito alla scuola”. “Hanno sostenuto, in pratica, che potevamo pagare un assistente, usando i soldi che spettano acon l’assegno di cura – continua Loredana – Noi ci siamo rifiutati perché quella somma serve per sostenere tutte le spese extra, che lo Stato non passa: medicine, integratori, viaggi per visite specialistiche e terapie“. Oltretutto, prosegue ancora Loredana, “si tratta di scuola dell’obbligo e di un’istituzione a cui io ho affidato mio figlio per la sua istruzione”.