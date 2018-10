Fiorentina | Vitor Hugo ricorda Astori | il suo messaggio è da brividi

calcioweb.eu

"A Davide penso ogni giorno. Lui è con noi. Il suo posto è sempre lì, negli spogliatoi, e nessuno glielo potrà togliere. Mai. Prendere il suo posto in campo è una grande responsabilità, che provo ad onorare al meglio dando tutto me stesso ogni giorno anche se so che non potrò mai nemmeno avvicinarmi a lui", ecco le parole di Vitor Hugo, difensore brasiliano della Fiorentina in un'intervista al Corriere Fiorentino. "Noi siamo diversi dagli altri- ammette- giochiamo per qualcuno, non contro qualcuno", conclude.