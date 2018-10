Fino all' ultimo bambino | i numeri della malnutrizione infantile

Quota 100 - in pensione Fino a 5 anni e mezzo prima ma con il 25% di taglio all’assegno : Secondo uno studio realizzato da Progetica per il Corriere della Sera, molti lavoratori potranno andare in pensione fino a 5 anni e mezzo prima del previsto, ma questa possibilità prevede un drastico taglio degli assegni pensionistici che può arrivare fino al 25% per chi avrà iniziato a lavorare tra i 22 e i 26 anni.Continua a leggere

Allerta Meteo Sicilia : criticità “gialla” Fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha emesso ieri un avviso per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di oggi. Il Comune di Palermo ha reso noto che l’area della città “è interessata esclusivamente da Allerta gialla per rischio idrogeologico, mentre è verde quella per rischio idraulico“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità “gialla” fino alla mezzanotte sembra essere il primo ...

Polonia-Italia - Verratti : “Bravi a crederci Fino alla fine” : Al termine di Polonia-Italia, Verratti esprime il suo entusiasmo per il successo della Nazionale: “Non vincevamo da tanto. È un successo meritato; in mezzo al campo ci aspettavamo che avremmo potuto segnare da un momento all’altro. La nostra prestazione è stata convincente“. La partita stava per imboccare la strada del pareggio, ma gli Azzurri ci hanno creduto fino all’ultimo: “Il calcio è così: ci sono ...

Bimbi stranieri esclusi dalla mensa a Lodi - raccolti 60mila euro con una colletta : «Accesso ai servizi garantito Fino a dicembre» : Ancora polemiche sul caso dei Bimbi stranieri che a Lodi dopo il varo del regolamento sui servizi sociali voluto dalla giunta leghista di Sara Casanova di fatto non hanno più accesso alla...

Federica Pellegrini : 'Continuo Fino alle Olimpiadi del 2020' : Roma, 14 ott., askanews, - Federica Pellegrini continua la carriera fino alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Lo ha detto la stessa nuotatrice veneta che, durante il Festival dello sport di Trento, spiega di aver preso la decisione 'dopo un'estate di riflessioni'. 'Nel 2019 - ricorda la trentenne nuotatrice- ci saranno i Mondiali in Corea, …

Fiorentina - da Pjaca a Mirallas Fino a Edimilson : 40 mln di riscatti : A cui si dovranno eventualmente sommare - analizza Il Corriere dello Sport - i 20 per Marko Pjaca , sul quale per la Juventus avrà diritto all'ultima parola, avendo fisato un contro riscatto a 26. ...

Tempesta tropicale Leslie arriva in Portogallo - venti Fino a 190 km/h - : L'ex uragano è la peggiore Tempesta che colpisce il Paese dal 1842 e dovrebbe spostarsi verso nordest. Allerta rossa e arancione a Ceuta, Melilla e altre 39 province. Oltre 15mila case senza energia ...

WTA Linz – Camila Giorgi ride Fino alle lacrime! In conferenza stampa l’azzurra non riesce a trattenersi [VIDEO] : Camila Giorgi non riesce a trattenersi in conferenza stampa: davanti ai complimenti, la tennista azzurra confessa di aver giocato male e scoppia a ridere trascinando tutta la sala stampa Grazie al successo ottenuto su Van Uytvanck (3-6 / 4-6), Camila Giorgi ha conquistato l’accesso alla finale del WTA di Linz che la vedrà opposta domani a Ekaterina Alexandrova. La tennista azzurra non è stata protagonista solamente in campo però, ma ...

Alitalia è Finora costata 8 - 6 miliardi allo Stato ma il conto salirà : Ma per i Cinque Stelle, e per la Lega, questa è l'ultima delle preoccupazioni, con buona pace del ministro dell'Economia.

Allerta Meteo Estofex : nubifragi e alluvioni sulle zone joniche di Calabria e Sicilia Fino a domani - poi Leslie arriva nel Mediterraneo : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a caratterizzare l’estremo Sud per tutto il weekend ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’Allerta Meteo di livello 2 per nubifragi tra la Sicilia e la Calabria joniche. Un livello 1 circonda quest’area per sottolineare un pericolo simile ma con minori probabilità. I nubifragi comportano un’Allerta Meteo di livello 1 anche per il Mediterraneo nordoccidentale. Tutte le allerte si ...

Segue una bimba Fino all'ascensore e si masturba davanti a lei - ma non è accusato di violenza sessuale : L'uomo ha un precedente simile. Non è accusato di violenza sessuale e quindi non è stato arrestato. I fatti a Milano

Uragano Leslie - allarme in Portogallo : “landfall” nella notte con raffiche di vento Fino a 180 km/h su Lisbona! [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Sanatoria fiscale - multe e bolli auto : addio alle cartelle Fino a mille euro : Nell’ultima bozza del decreto fiscale la cancellazione dei ruoli dal 2000 al 2010: interessate non solo le tasse non pagate ma anche le vecchie violazioni al Codice della strada...

Ramsey : 'Resterò all'Arsenal Fino al termine della stagione' : LONDRA - L'Arsenal ha ritirato la sua proposta di rinnovo ma Aaron Ramsey rimarrà comunque fino a giugno. Il 27enne centrocampista gallese esce allo scoperto e parla pubblicamente della sua situazione ...