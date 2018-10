Finge di essere morto in un incidente per l’assicurazione | la moglie si suicida coi due

Dionicio Farid - il messicano che Fingeva di essere della Juventus : TORINO - Una storia che ha dell'incredibile. Un ragazzo messicano di 19 anni, Dionicio Farid Rodriguez , ha ingannato tutti facendo credere di essere un calciatore delle giovanili della Juventus . In ...

Finge di essere incinta per 9 mesi : non voleva essere lasciata dal marito (che non sospettava niente) : La 37enne colombiana avrebbe usato un cuscino (riempito poi di stracci per dimostrare che il piccolo cresceva nel suo grembo) per ingannare il marito e ha stampato un'ecografia presa da internet. Il giorno in cui il bimbo avrebbe dovuto nascere ha poi inscenato un rapimento. Ma è stata scoperta.Continua a leggere

MGK esegue il diss a Eminem tra i fischi - ma su Instagram Finge di essere stato applaudito : Lo scontro verbale e mediatico in atto da fine agosto tra il Rap God Eminem e il neo autoproclamato 'Rap Devil' Machine Gun Kelly continua a far discutere in America e nel resto del mondo. L'ultimo capitolo del dissing – sicuramente tra i più coinvolgenti degli ultimi anni – è stato scritto due giorni fa a Orlando, quando il giovane antagonista di Eminem è salito sul palco in apertura del noto gruppo musicale 'Fallout Boys', per ere dal vivo ...

Finge di essere stata rapita dall’ex fidanzato per vendicarsi di essere stata lasciata : Jessica Nordquist, 25 anni, ha finto di essere stata sequestrata dal suo ex, che invece l'ha denunciata. Ora sta passando guai seri.Continua a leggere