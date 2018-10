Fifa 19 SBC Icone Prime Gruppo 1 | Yashin | Hierro | Gattuso Overmars ed Okocha!

Fifa 19 : Hazard è il POTM di settembre della Premier League! Sbc disponibili! : Eden Hazard è il vincitore del POTM di settembre della Premier League! Manca ancora l’annuncio ufficiale ma sul sito EA Sports è stata aggiunta nella giornata di ieri un’immagine, mostrata sopra, con la card del giocatore belga del Chelsea, che quindi si è aggiudica il premio Player of the Month superando la concorrenza di Alexandre Lacazette Willy Boly […] L'articolo Fifa 19: Hazard è il POTM di settembre della Premier League! ...

Fifa 19 : Hazard è il POTM di settembre della Premier League! Sbc in arrivo! : Eden Hazard è il vincitore del POTM di settembre della Premier League! Manca ancora l’annuncio ufficiale ma sul sito EA Sports è stata aggiunta nella giornata di ieri un’immagine, mostrata sopra, con la card del giocatore belga del Chelsea, che quindi si è aggiudica il premio Player of the Month superando la concorrenza di Alexandre Lacazette Willy Boly […] L'articolo Fifa 19: Hazard è il POTM di settembre della Premier League! ...

Fifa 19 : attivata la SBC della Liga BancomerMX messicana! : EA Sports ha attivato nella notte fra il 9 ed il 10 ottobre su Fifa 19 Ultimate Team la sfida creazione rosa del campionato messicano, la Liga BancomerMX Quest’anno, ricordiamo,ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick […] L'articolo Fifa 19: attivata la SBC della Liga BancomerMX messicana! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : attivata la SBC della Pro League belga! : EA Sports ha attivato nella serata dell’8 ottobre su Fifa 19 Ultimate Team la sfida creazione rosa del campionato belga, la Pro League Quest’anno, ricordiamo,ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in cui […] L'articolo Fifa 19: attivata la SBC della Pro League belga! proviene da I Migliori di ...

Previsioni Fifa 19 Ultimate Team per gli Incontri Principali - queste le SBC del 9 ottobre? : L'arrivo sul mercato di FIFA 19 ha senza ombra di dubbio calamitato l'attenzione di tutti i calciofili per quanto concerne gli acquisti a tema videoludico: il simulatore targato Electronic Arts è come sempre in grado di muovere masse fluenti di sonante conio, grazie anche e soporattutto alla sua magnetica modalità online, la ormai classica Ultimate Team. Come consuetudine dello scorso anno, anche con l'avvento di FIFA 19 non vogliamo esimerci ...