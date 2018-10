wired

: Fibra ottica, come funziona la rete costruita sul raddoppio del traffico dati in Italia… - MilanoCitExpo : Fibra ottica, come funziona la rete costruita sul raddoppio del traffico dati in Italia… - Lauraenientepiu : Fibra ottica, come funziona la rete costruita sul raddoppio del traffico dati in Italia - iosoio75 : @aliberti_p @a_presbitero Visto che nella sua domanda colgo un po' di polemica ho letto la sua bio e le chiedo se s… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il nome ha riferimenti biblici, anche se quando si parla di Zion in Open Fiber si preferisce citare Matrix. O, tutt’al più, Bob Marley. Ciò che più conta, però, è che la società partecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti ha completato la suadida 6.300 chilometri in tecnologia Eon (elastic optical network), la più estesa in. E per capire megliofunzioni, Wired ha incontrato Domenico Angotti, a capo della divisione ingegneria dell’azienda con sede a Roma. “La nostra è unaa prova di futuro”, afferma parlando di Zion. Nel senso che “abbiamo adottato una tecnologia che già oggi permette di introdurre delle portati a 100 o 200 giga. Ma che dal punto di vista dell’hardware è già pronta a scalare a 400 giga per singolo canale ottico”. Detto in altre parole, lainè già in grado di assorbire l’aumento di ...