Ferrari Purosangue | saranno queste le forme del futuro SUV del Cavallino Rampante?

“Ferrari Purosangue” - il primo SUV del Cavallino in onore di Sergio Marchionne : La Ferrari aveva da sempre smentito il suo interesse per le auto che non fossero espressione di sportività estrema. La tradizione e lo spirito sportivo di un Marchio – tra i più famosi al mondo – si sono dovuti arrendere all’evoluzione tecnica e all’introduzione delle Power Unit (dapprima in Formula Uno) e nei modelli di Serie con la “LaFerrari”. Oggi contravvenendo a quanto dichiarato in passato dagli stessi ...

Arriva Purosangue : il primo Crossover di casa Ferrari : È pronta a far tremare le rivali anche con le ruote alte supersportive. La Ferrari ha annunciato la produzione del primo veicolo sportivo Crossover del Cavallino: si chiamerà Purosangue e arriverà nel 2022. La conferma dei nuovi piani della casa di Maranello Arriva dall’amministratore delegato Louis Camilleri durante il Capital Markets Day 2018, piano industriale del Cavallino 2018-2022 presentato agli investitori dallo stesso Camilleri e da ...

Ferrari - il piano industriale : entro il 2022 suv Purosangue e 60% di modelli ibridi : Anche la Ferrari avrà il suo sport utility. I tecnici lo stanno sviluppando con il progetto Purosangue, che sarà anche il nome definitivo del modello, in commercio entro il 2022. Bisogna dirlo sottovoce però, e il perché lo spiega il neo amministratore delegato Louis Camilleri: “Aborro sentire la parola suv nella stessa frase con la parola Ferrari“. Chiarendo poi di non voler offendere nessuno, ma di ritenere che gli sport utility ...

