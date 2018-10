Fenomenologia di Diego Fusaro

huffingtonpost

(Di lunedì 15 ottobre 2018) A margine delle dichiarazioni, a sicuro effetto mediatico, della fidanzata del filosofosulle abitudini sessuali dell'illustre promesso sposo, è in corso una polemica fra lo stesso filosofo e il giornalista di Libero Giovanni Sallusti. Premetto che sono amico di entrambi i giovani contendenti, nonostante il rapporto concol tempo si sia alquanto raffreddato, mentre quello con Sallusti, facilitato forse dalla concordanza di vedute etico-politiche, si è consolidato.Nonostante ciò, l'articolo di Sallusti, a cui oggirisponde online, non mi ha convinto. Non perché - resti beninteso - anche io non creda che il filosofo torinese non vada aspramente criticato per le sue idee e per i suoi comportamenti, ma perché l'impianto dato da Sallusti alla sua critica non funziona., infatti, è tutto fuorché incompetente: ...