Federico Moccia | Tre metri sopra il cielo non è una storia d’amore Non fatelo leggere ai

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il 12 ottobre è stata uccisa una donna di 66 anni e il marito di 74 anni è stato arrestato, accusato di aver ucciso la moglie. Due giorni primaaveva scritto in un articolo: “Se un uomo di una certa età decide di uccidere la moglie o la compagna di una vita, perché magari è deluso dal fatto che certe dinamiche di coppia siano cambiate… la loro colpevolezza è pari… allora se la prende con la persona amata e cerca di ferirla ancora di più: se la prende con i figli”. Sono parole che sono state molto criticate,poi ha detto di essere stato male interpretato, ma quando si parla di violenze contro donne e bambini si deve essere chiari, la responsabilità è sempre solo dell’uomo violento e nessuna giustificazione, la “persona amata” è uccisa per odio non per amore!è considerato un esperto dell’amore, ma lo è davvero? È diventato famoso con Tre...