‘Favole forme e figure’ | 10 minuti d’arte con Tomaso Montanari Su Loft in esclusiva la

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “La pittura mette l’uomo al centro di un caos, che è ancora il mondo di fronte al quale ci troviamo oggi”. Lo storico dell’arteracconta i capolavori del passato. “Favolee figure” è il nuovo format targato, inper gli abbonati: una serie di dodici puntate (frammenti da 10), per illuminare un maestro e il suo capolavoro. Le prime quattro, da oggi su www.i.it, sono d’autore: Bernini con la scultura Apollo e Dafne, Caravaggio e Le sette opere di Misericordia, Pietro da Cortona e Il Trionfo della Divina Provvidenza, Donatello e il Monumento funebre dell’antipapa Giovanni XXXIII. Un viaggio nel mondo di ‘favole,e figure’ dell’arte italiana.offre una guida in pillole: “Per tenere in vita il legame coi quadri degli antichi maestri, quel rapporto bisogna forzarlo”. Ma senza stress: 10...