FATTURA ELETTRONICA Niente obbligo di numerazione progressiva

Tax Free e FATTURAzione elettronica a Ragusa : Tax Free e fatturazione elettronica: come funziona Otello 2.0. Martedì 16 ottobre a Ragusa il convegno promosso da Confcommercio e Odcec

Nasce Fatture in 1 Click - l'app "antisistema" per la FATTURAzione elettronica facile e… gratuita! : ... contratto, ciclo Fatture, scadenze… Per informazioni e per visualizzare il video tutorial: www.Fatturein1Click.it e facebook.com/Fatturein1Click Autore giuliaecho3 Categoria Scienza e Tecnologia

FATTURAzione elettronica semplificata - un sistema per accorciare i tempi con la blockchain : La Fatturazione elettronica, che diventerà obbligatoria a gennaio, può essere semplificata. Secondo Gianluca Massini Rosati, fondatore di Xriba, la soluzione ideale è utilizzare la blockchain per rendere immediati tutti i passaggi ed eliminare il problema dell'attesa dovuta alla trasmissione dei dati che passa per l'Agenzia delle Entrate.Continua a leggere

FATTURA ELETTRONICA : anche differita e senza sanzioni per piccoli ritardi : La Fattura elettronica sta per entrare ormai nel novero degli obblighi fiscali, nessuno mette più in discussione il fatto che dal 1° gennaio 2019 si avrà a che fare con questa incombenza: quello che invece l’Agenzia delle entrate sta cercando di ottenere è un cambiamento di metodo, ossia una sorta di Fattura differita, che consenta ai professionisti di salvarsi in extremis dal vincolo della data di emissione nel giorno stesso in cui l’operazione ...

Manovra - bozza dl fiscale : la FATTURA ELETTRONICA sarà graduale - slitta a luglio 2019 | 'Lotteria degli scontrini' dal 2020 : L'ingresso della fatturazione elettronica sarà graduale: l'obbligo, previsto dal primo gennaio, slitta al primo luglio 2019 e riguarderà solo contribuenti con volume d'affari sopra i 400mila euro l'...

La FATTURA ELETTRONICA slitta a luglio 2019 | E nel 2020 scatterà la "lotteria degli scontrini" : Nel testo anche uno sconto fiscale del 50% del prezzo di acquisto (o adattamento) di registratori di cassa telematici

La FATTURAzione elettronica attraverso l'uso della blockchain : il progetto di Xriba : Il nome lo hanno preso da chi, nella storia antica, ha avuto il compito di trascrivere atti, leggi, libri, tenere la contabilità; Xriba lo fa sulla blockchain proprio come uno scriba lo faceva sui ...

FATTURA ELETTRONICA 2019 : nuovo portale e guida Agenzia delle entrate : L’Agenzia delle entrate sta preparando i contribuenti ad affrontare il nuovo obbligo della Fattura elettronica, che scatterà dal prossimo 1° gennaio 2019. “Fatture e Corrispettivi”, il servizio on line dell’Agenzia dedicato è pronto a rinnovarsi ed ad offrire una serie di servizi per facilitare la compilazione, l’invio, la conservazione e la consultazione delle proprie Fatturazioni. Sono pronti per essere utilizzati la nuova sezione del ...

Arriva il portale della FATTURAzione elettronica : Si chiama 'Fatture e corrispettivi' ed è stato presentato dall'Agenzia delle entrate con i consulenti del lavoro

FATTURAzione elettronica : che cos’è - come funziona e chi dovrà emetterla : Dal 1° gennaio 2019 l'emissione della Fatturazione elettronica sarà obbligata per (quasi) tutti i privati con partita IVA. Ieri è stato presentato il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate dedicato, appunto, alla fattura elettronica. Cos'è di preciso però l'e-fattura, come funziona, chi sarà obbligato a emetterla e chi no?Continua a leggere