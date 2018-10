Fallout 76 | la versione Xbox One X avrebbe subito un downgrade grafico se confrontata con

eurogamer

: #Fallout76: downgrade grafico rispetto a #Fallout4. - Eurogamer_it : #Fallout76: downgrade grafico rispetto a #Fallout4. - naturalborngame : #Fallout76: c’è qualcosa che non va nella versione Xbox One X -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ormai manca un mese all'uscita di76 e molti fan del franchise sono desiderosi di averlo tra le mani. Dopo lo stress test che è stato condotto da poco per i giocatoriOne, è probabile che l'attesa sia ancora più incontrollabile, ma sembra che Bethesda abbia ancora bisogno di perfezionare il suo gioco.Infatti, come riporta Gamerant, sembra che76 abbiaunrispetto al predecessore4 suOne X, nonostante sia la console più potente sul mercato. Vale la pena ricordare, tuttavia, che ipotrebbero essere il risultato della build pre-lancio, del nuovo corso multiplayer della serie o di entrambi.Secondo il testdi Digital Foundry, la risoluzione di76 scende al di sotto dei livelli più bassi del suo predecessore.4 è stato in grado di supportare la grafica 4k suOne X, ma il suo successore online ...