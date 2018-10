Fallout 76 | il Microsoft Store svela le dimensioni della versione Xbox One

eurogamer

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina deldedicata a76 si è aggiornatando ledi questadel gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che ledel gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa categoria, quindi non siamo rimasti sorpresi dall'apprendere la notizia.Non è chiaro se il numero si riferisca alla dimensione del download o a quella del gioco nell'hard diskconsole, e non conosciamo al momento nemmeno il pesodi76 ottimizzata perOne X. Come da tradizione, Bethesda dovrebbe però rendere disponibile il preload del gioco per tutte le sue versioni, quindi avrete tempo per scaricare il titolo prima del ...